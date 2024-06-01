«Не хватает ее уверенности»: Навка рассказала, какой запомнит Заворотнюк Навка: всегда будем помнить Заворотнюк лучезарной, жизнерадостной и смелой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк заявила, что всегда будет помнить ее смелой и жизнерадостной, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, артистка остается в памяти и близких, и зрителей, которые ее любили и переживали за нее.

Мы ее всегда будем помнить такой лучезарной и светлой, жизнерадостной, такой красавицей, невероятной женой, матерью и другом, нашей звездой. Я уверена, что она там на небесах будет гордиться и Петром, и Милой, и всеми своими детьми... Мне не хватает ее уверенности, смелости, рядом с ней всегда было очень спокойно. Это ее неунывание, вера только в хорошее, светлое всегда с нами, — сказала Навка.

Ранее сообщалось, что на прощание с артисткой прибыли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. Представитель Кремля возложил цветы к гробу артистки.

Среди тех, кто пришел проститься с Заворотнюк, был и заслуженный артист России Сергей Жигунов. До этого актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Прощание с актрисой проходит в Покровском женском монастыре. У обители выстроилась очередь из поклонников, желающих проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь.