Экс-возлюбленный Заворотнюк приехал с ней проститься Жигунов прибыл в Покровский монастырь на церемонию прощания с Заворотнюк

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Сергей Жигунов

Заслуженный артист России Сергей Жигунов прибыл в Покровский женский монастырь в Москве, где проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, передает корреспондент NEWS.ru. Ранее актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».

Во время работы в сериале Жигунов состоял в браке с советской и российской актрисой театра и кино Верой Новиковой. Ради Заворотнюк актер оставил свою жену, с которой прожил в браке более 20 лет. Однако отношения Жигунова и Заворотнюк продлились недолго. Вскоре она бросила его ради фигуриста Петра Чернышова.

Ранее сообщалось, что на прощание с артисткой прибыли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. Представитель Кремля поприветствовал хореографа Илью Авербуха, после чего возложил цветы к гробу артистки.

Также в Покровском монастыре заметили заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. У гроба артистки она попросила прощения. На тренере не было лица, рядом с ней стоял супруг Заворотнюк Петр Чернышев.

Прощание с актрисой началось в Покровском монастыре, оно продлится до 14:00. Актриса лежит в белом открытом гробу. На церемонию прощания допускаются родственники.