Последние новости шоу-бизнеса 1 июня: «плевок» Пугачевой, фильм Киркорова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Алла Пугачева подверглась критике за новый трек, народный артист России Филипп Киркоров решил стать режиссером, продюсер Максим Фадеев посвятил новую песню убитой жене экс-министра экономики Казахстана. Какие последние новости шоу-бизнеса 1 июня, кто пришел проститься с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк?

Кто раскритиковал Пугачеву за новый трек

31 мая народная артистка СССР Алла Пугачева перевыпустила свой старый трек «Не высовывайся, дочка». Композиция уже появилась на всех стриминговых сервисах. Первоначально песня вышла в 2012 году. Текст написала красноярская писательница Нина Алексеевна.

В треке Примадонна просит дочку «не высовываться и посидеть в уголочке». С чем связано решение перевыпустить хит, неизвестно.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

В треке исполнительница заверяет дочь, что та лишится последнего, если не последует ее совету. Наследница, в свою очередь, «отвечает», что не может «отсиживаться в скорлупе».

По мнению продюсера Павла Рудченко, качество трека оставляет желать лучшего. Он добавил, что новую песню Пугачевой невозможно воспринимать как музыкальное произведение, это очередной плевок, на котором не хочется фокусировать свое внимание.

«Возникает такое ощущение, что это не песня, а кринж какой-то. Возможно, Пугачева поставила спектакль под музыку, в котором лишний раз подчеркивает свое отношение к стране, людям, власти. Мне кажется, она своими высказываниями, песенками плоскими вызывает отвращение. Опять в очередной раз Пугачева что-то там срыгнула. Как музыкальное произведение это абсолютно не воспринимается. Это очередной плевок, на который просто не хочется обращать внимание», — подчеркнул Рудченко в беседе с порталом passion.ru.

Что за фильм выпустит Киркоров

Народный артист России 31 мая презентовал совместную с певцом Олегом Майами композицию под названием «Стирай» и анонсировал начало музыкальной трилогии, которая завершится премьерой авторского фильма «Черная пантера».

«Три песни, три клипа. И еще летом запускаем полный метр, художественный фильм», — заявил Киркоров в беседе с KP.RU.

Поп-король заверил, что премьера его дебютного фильма состоится 1 декабря. Как отмечает издание, в картине Киркорова снимутся многие российские звезды.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кому посвятил новый трек Фадеев

Продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале опубликовал обложку трека SALTA, посвященного Салтанат Нукеновой — убитой гражданской супруге экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — написал Фадеев.

Тело Нукеновой обнаружили 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, Бишимбаев наносил смертельные побои женщине в течение восьми часов. Сам подсудимый заявлял, что жена спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул.

Однако позже выяснилось, что экс-министр экономики Казахстана записывал издевательства над Нукеновой на смартфон. Из ролика становится ясно, что мужчина подозревал жену в изменах, из-за чего и напал на нее.

В середине мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Казахстане приговорил Бишимбаева к 24 годам заключения.

Кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк прошло 1 мая в Покровском монастыре в Москве. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище. Проводить ее в последний путь пришли родные и друзья. Среди них Эдгард Запашный, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Лолита Милявская, Геннадий Хазанов, Татьяна Тарасова, Игорь Угольников и другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.

Читайте также:

Составлен список российских кинопремьер июня: какие фильмы смотреть

Убитая горем Тарасова, молчаливый Жигунов, розы: детали похорон Заворотнюк

Тизер фильма «Финист. Первый богатырь» с Пересильд и Зайцевым: когда выйдет