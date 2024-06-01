Тизер фильма «Финист. Первый богатырь» с Пересильд и Зайцевым: когда выйдет

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

В Сети появился тизер сказочного фильма «Финист. Первый богатырь». О чем эта лента, кого в ней сыграли Юлия Пересильд, Кирилл Зайцев и Сергей Лавыгин?

О чем фильм «Финист. Первый богатырь»

В Сети появился тизер одного из самых ожидаемых российских фильмов-сказок «Финист. Первый богатырь». Новая картина станет приквелом трилогии «Последний богатырь» и расширит сказочную киновселенную

Лента расскажет историю о богатыре Финисте, которому «нет равных ни по храбрости, ни по ловкости, ни по силушке». У героя есть помощник Мелеха, вместе с ним он путешествует и борется с чудовищами.

Во время одного из походов герои находят в лесу кабана с драконьими крыльями. Судя по тизеру, Финисту удается справиться с фантастическим созданием и даже оседлать его: чудище взмывает в облака и летит на поводьях в руках богатыря.

Весь сюжет не раскрывается, однако из ролика ясно, что герои отправятся в заграничное путешествие и в итоге сразятся с новым, более хитрым и мощным чудовищем. Это приключение забросит Финиста вместе с помолодевшей Бабой-ягой и Мелехой в пустыню.

По дороге персонажи встретят странного изобретателя Анарифа и даже говорящего верблюда по имени Джамал. Кроме того, сам Финист найдёт свою любовь — красавицу Злату, хотя изначально богатырь отправлялся в путь ради любви народа и славы.

«Я очень люблю создавать сказочный реализм. Это такой жанр, где волшебство случается с реальными людьми. У нас был очень серьезный кастинг: каждый человек из массовки отсмотрен, утвержден и специально одет. Несмотря на то что наши герои попадают в абсолютно новую для себя сказочную страну, она оказывается реальной», — делился режиссер Сергей Дьяченко в одном из интервью.

Шоураннеры в тизере указали точную дату премьеры картины — 1 января 2025 года.

Некоторые зрители отнеслись к тизеру с недоверием.

«Людям, „испорченным“ советскими сказками, уже ничем и никем не заменить образ Финиста в исполнении [Евгения] Воскресенского — Финиста на все времена! А этот новый актер и вовсе напоминает [Олега] Видова (имхо)», — пишет пользовательница портала «Кино-Театр.ру».

Фото: «НМГ Кинопрокат» Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

Какие актеры сыграли в фильме «Финист. Первый богатырь»

Главную роль удалого богатыря Финиста сыграл Кирилл Зайцев. Интересно, что актер сам выполнял большую часть трюков и за редким исключением прибегал к помощи каскадеров.

«Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой», — рассказал Зайцев в интервью «Вестям».

Его экранного помощника сыграл знакомый зрителям по сериалу «Кухня» Сергей Лавыгин. Слетавшая в космос Юлия Пересильд воплотила на экране образ стервозной Бабы-яги, которая боится постареть.

«Это мой первый опыт существования в таком жанре. Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке — это, конечно, мечта. Я — молодая Баба-яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще она хулиганка. Уверена, это будет интересное приключение», — поделилась Пересильд.

Фото: «НМГ Кинопрокат» Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

Федор Добронравов сыграл изобретателя Анарифа, которому 936 лет.

Часть съемок проходила в Казахстане, процесс продлился 23 смены. Среди съемочных локаций были поющие барханы, Чарынский каньон, города Конаев и Алма-Ата, в том числе леса и горы в окрестностях, национальные парки и степи. Один из блоков был снят в декорациях крепости Номад, которая была построена в 2004 году для ленты «Кочевник».

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