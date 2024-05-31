«Что с убогих взять»: Пугачева обратилась к дочке в перезапуске своего хита Пугачева перевыпустила старый трек «Не высовывайся, дочка»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Алла Пугачева перевыпустила свой старый трек «Не высовывайся, дочка». Композиция уже появилась на всех стриминговых сервисах. Первоначальная песня вышла в 2012 году. Текст написала красноярская писательница Нина Алексеевна.

В треке Примадонна просит дочку «не высовываться» и посидеть в уголочке. С чем связано решение перевыпустить хит, неизвестно.

Не высовывайся, дочка // Посиди-ка в уголочке // В уголочке — не кусают // В уголочке — не клюют // И моральные уроды // В душу нагло не плюют // Не высовывайся, дочка, — поет Пугачева.

В треке исполнительница заверяет дочь, что та лишится последнего, если не последует ее совету. Наследница в свою очередь «отвечает», что не может «отсиживаться в скорлупе».

Ранее дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, обратилась за помощью к Богу в день своего 53-летия, попросив его о защите от зла. При этом она попросила защитить не только ее и ее семью, но и карьеру. Отмечается, что звезда уже длительное время проживает в США, недавно ее концерты в России были отменены из-за критики со стороны общественности. Орбакайте также неоднократно отрицала утверждения о том, что она окончательно эмигрировала в США, утверждая, что просто живет там.