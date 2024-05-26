Орбакайте в свой день рождения попросила о помощи Орбакайте попросила Бога о защите от зла в свой день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте обратилась за помощью к Богу в день своего 53-летия, попросив его о защите от зла, сообщает «Комсомольская правда». При этом она попросила защитить не только ее и ее семью, но и карьеру. Отмечается, что звезда уже длительное время проживает в США, недавно ее концерты в России были отменены из-за критики со стороны общественности.

Господи, молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы от вреда всякого зла, — сказала знаменитость.

Ранее Орбакайте неоднократно отрицала утверждения о том, что она окончательно эмигрировала в США, утверждая, что просто живет там. 16 мая она объявила о поездке в Израиль. В июне артистка даст концерты в городах Хайфа, Беэр-Шева, Ашдод и Тель-Авив.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что основной причиной успеха Кристины Орбакайте на российской сцене, помимо ее качественной хореографической подготовки, стало родство с Аллой Пугачевой. По его словам, в 1990-е артистам без покровительства было сложно пробиться в шоу-бизнес.

Бабичев отметил, что Орбакайте является трудоголиком. Кроме того, продолжил эксперт, ее творчество началось с песен шепотом, этот стиль сейчас в тренде. При этом Бабичев подчеркнул, что данный стиль исполнения не так прост, как кажется.