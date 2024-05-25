Музкритик объяснил связь успеха Орбакайте с Айлиш, Бузовой и Пугачевой Музкритик Бабичев: из-за Пугачевой с Орбакайте хотели работать лучшие мастера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Основной причиной успеха Кристины Орбакайте на российской сцене, несмотря на ее качественную хореографическую подготовку, стало родство с Аллой Пугачевой, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, в 1990-е артистам без покровительства было сложно пробиться в шоу-бизнес.

Понятно, что без Аллы Борисовны просто девушке Кристине Орбакайте было бы сложно просто обратить на себя внимание, не то что пробиться в шоу-бизнес. Орбакайте была просто артисткой с хорошей хореографической подготовкой, таких много на любом кастинге. В 1990-х таким было очень сложно без связей, без знакомств и денег достичь чего-либо. Да, крыша у нее была хорошая, — пояснил он.

По словам Бабичева, Орбакайте не воспринимали как серьезную певицу — для экспертов в индустрии она просто была девушкой с хорошей хореографией, которая решила начать петь. Сейчас же ситуация другая, на сцену выходит буквально каждый второй, заметил критик.

Иногда на ТВ пробиваются очень классные во всех отношениях артисты, либо за них это делают сумки с деньгами и багаж связей. Но Кристина все это миновала, у нее отдельный путь. С ней были готовы работать лучшие мастера, чтобы слепить из Орбакайте хоть что-то, — добавил критик.

В завершение Бабичев отметил, что Орбакайте является трудоголиком, она упертая, как Ольга Бузова. Кроме того, продолжил эксперт, ее творчество началось с песен шепотом, этот стиль сейчас в тренде, и на самом деле он не такой уж и простой.

Шепотом петь очень сложно. Всю карьеру Билли Айлиш мы слышим что-то такое, некий вокал на минималках. На самом деле это чуть ли не высшая категория, высший пилотаж в вокале. Но Кристина это делала не потому, что она так хотела, это была такая задумка, просто потому, что она по-другому не могла, — подытожил он.

Ранее Евгений Бабичев признался, что в 90-е Кристина Орбакайте ассоциировалась у него с принцессой. По его словам, что внешне она напоминала британскую Диану.