Составлен список российских кинопремьер июня: какие фильмы смотреть

Фото: Компания «Атмосфера Кино»

Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

В России на июнь запланирован выход сразу нескольких ожидаемых фильмов и мультиков. Что смотреть в ближайшие недели, какие премьеры состоятся в начале лета?

Какие фильмы выйдут в июне

6 июня состоится премьера комедии «Непослушники» с Гошей Куценко и Виктором Хориняком. В центре сюжета история Димы, который из Димонстра превратился во вполне успешного менеджера по продажам в автосалоне. Также в фильме расскажут о добропорядочном монахе Саше Черном, живущем в тихой обители у отца Анатолия.

Спокойствие последнего нарушает приезд четырех воспитанников детского дома. Два брата и две сестры шесть раз сбегали из воспитательных учреждений и оказывались в полиции за кражи, разбойные нападения и хулиганство. Следователь решает дать детям последний шанс и отправляет их на перевоспитание в обитель к отцу Анатолию.

12 июня зрителям представят комедию «Бар „МоскваЧики“» со звездами сериала «Кухня» Марком Богатыревым и Михаилом Тарабукиным, а также Яной Кошкиной, блогером DAVA, Екатериной Шкуро и другими. Лента расскажет о трех молодых подругах из Москвы, которые едут развеяться в Санкт-Петербург. Неожиданно для самих себя на последние сбережения они покупают бар и знакомятся с тремя парнями, связанных одной тайной. Между молодыми людьми и девушками завязывается противостояние.

20 июня начнется прокат одной из самых ожидаемых лент «Тур с Иванушками». Главные героини картины — три подруги, которые в детстве фанатели от группы «Иванушки International». Поклонницы музыкантов выросли и устроились в жизни, однако внезапно поняли, что никогда не совершали ни одного безумного поступка и жили ради кого-то, а не для себя.

Героини комедии решают исполнить свою детскую мечту и поехать в тур за «Иванушками» по югу России. Девушки рассчитывают, что наконец-то смогут отвлечься от всех проблем. Некоторым из них даже удается испытать давно забытое чувство влюбленности. Например, героиня Агаты Муцениеце будет доводить до инфаркта байкера, которого сыграл Роман Маякин.

Не обойдется из без мелодрам. Так, 27 июня выйдет фильм «Бывший в помощь», в котором расскажут о девушке, потерявшей память из-за аварии и забывшей о событиях прошедшего года, связанных с ее возлюбленными.

13 июня зрителей ждет отечественный фильм ужасов «Заклятье. Шепот ведьм» от Серика Бейсеу. В съемках триллера приняли участие Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов и другие. Лента расскажет о детективе, который расследует убийства подростков в глухой деревне. Во время поиска ответов на вопросы о гибели детей он сталкивается с потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.

Побалуют российскую публику и документальным кино. С 13 мая в кинотеатрах выйдет фильм о снежных барсах «Хозяин Алтайских гор». В национальном парке «Сайлюгемский» на свет появился детеныш ирбиса, которому сотрудники дают имя Турал, означающее «бессмертный». Он остался единственным выжившим во время зимней бескормицы. Лента создана при участии Николая Дроздова и Константина Хабенского.

Еще одним фильмом о животных станет лента «Мой любимый чемпион» о своенравном коне Джонатане и его наезднице девочке Саше. Обоим предстоит пройти путь, ведущий к победам и открытиям.

Какие мультики выйдут в июне

6 июня в кинотеатрах выйдет мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается». Варя, Маша, Аленка и Снежка вновь займутся расследованием магических преступлений. У гномов-рокеров украли волшебный артефакт — электрогитару. Под подозрением немедленно оказываются их заклятые враги, а именно лесные эльфы. Однако впоследствии оказывается, что в деле есть и третья сторона.

В день 225-летия Александра Пушкина, 6 июня, на широких экранах выйдет мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало». Полнометражная мультипликационная лента расскажет о смешных и загадочных приключениях молодого поэта. В пути ему помогают настоящие друзья, а у него самого есть доброе верное сердце и любовь к жизни.

Мультсериал «Пушкин и...» стал обладателем золотого диплома XXXIII Международного кинофорума «Золотой Витязь» в номинации «Фильмы для детей и подростков».

20 июня маленькие зрители смогут увидеть очередную картину о богатырской вселенной «Три богатыря. Ни дня без подвига». Детям и их родителям представят три короткие истории о расследовании похищения княжеской короны, спасении друзей из волшебного мира снов и об эпической битве умов Коня Юлия с Алешей.

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