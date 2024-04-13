Опубликован трейлер «Тура с Иванушками»: кого Муцениеце доводит до инфаркта

Фото: Компания «Атмосфера Кино»

Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

В Сети появился трейлер музыкальной комедии «Тур с Иванушками». О чем будет этот фильм, кто сыграл главные роли в картине, когда состоится ее премьера?

О чем фильм «Тур с Иванушками»

Главные героини картины — это три подруги, которые в детстве фанатели от группы «Иванушки International». В самом начале ленты зрителей ждет короткое путешествие в 1996 год, когда главным героиням было по 15 лет, однако затем сюжет вернет аудиторию в 2023 год.

Поклонницы музыкантов выросли и устроились в жизни, однако внезапно поняли, что никогда не совершали ни одного безумного поступка, а жили ради кого-то, а не для себя. Одна из центральных героинь фильма работает в полиции и воспитывает дочь-подростка.

Героини комедии решают исполнить свою детскую мечту и поехать в тур за «Иванушками» по югу России. Девушки рассчитывают, что наконец-то смогут отвлечься от всех проблем. Некоторым из них даже удается испытать давно забытое чувство влюбленности. Например, героиня Агаты Муцениеце будет доводить до инфаркта байкера, которого сыграл Роман Маякин.

В картине прозвучит более 15 хитов «Иванушек International», среди которых композиции «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги», «Тополиный пух» и многие другие.

Фото: Компания «Атмосфера Кино» Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

Кто сыграл в фильме «Тур с Иванушками»

Производством картины занималась компания Monumental Vision. В создании фильма участвовали онлайн-кинотеатр KION, кинокомпания «Вселенная кино», кинокомпания «Друзья» и университет «Синергия». Сопродюсером киноленты стала Киностудия им. М. Горького. Дистрибьютором фильма выступит компания «Атмосфера кино».

Главные роли в киноленте исполняют Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева и Александрина Олексюк, сыгравшая дочь героини Муцениеце. Актрисы признались, что искренне любят участников группы «Иванушки International» и их творчество. Кроме того, артистки дружат за пределами съемочной площадки.

«С Анечкой мы подружились на съемках, а с Олей так вообще мы дружим очень давно, это реально моя подруга. Что мы только не пережили в наших отношениях, все перетерпели. И Оля как раз таки один из тех динозавров, которые еще до развода со мной. Мы прошли все эти этапы, поэтому мы действительно близкие друзья. Зрители увидят в кадре настоящую дружбу», — отметила Муцениеце.

Пескова призналась, что ее детство прошло под хиты «Иванушек» и она даже устраивала дискотеки для своих друзей под их музыку. Будущая артистка ставила кассету в папин магнитофон, подключала к нему полуметровые колонки, открывала настежь окна и балконную дверь и включала на полную громкость свои любимые песни. Похожими эмоциями поделилась Сухарева.

«Я обожала „Иванушек“! Они были моими настоящими кумирами, и я просто фанатела от них. Я жила в Одессе и подкараулила их, увидев возле одного модного магазина обуви. Мне было, наверное, лет 10, и мне удалось взять у них автограф. У меня где-то есть тетрадка с этим автографом. В общем, я обожала их творчество и мечтала когда-нибудь, конечно же, выйти замуж за Рыжего. В итоге, когда мне было уже лет 16–17, я снялась у них в клипе», — поделилась актриса.

Также в съемках музыкального роуд-муви были задействованы Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и другие. Не обошлось и без камео солистов группы «Иванушки International» Кирилла Андреева, Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Туриченко.

Картина о трех подругах и легендарной группе выйдет в кинотеатрах 20 июня 2024 года. Шоураннеры обещают, что «это будет очень лирическая, романтическая комедия, где можно порадоваться, посмеяться, немного погрустить».

Читайте также:

Трейлер фильма «Мужчина и женщина»: кого играют Деревянко, Пегова и Медынич

Буратино будет девочкой? Что за новая экранизация сказки с Бондарчуком

«Холоп-3»: когда выйдет, вернутся ли к съемкам Бикович и Охлобыстин