Суд огласил приговор Бишимбаеву Верховный суд Казахстана приговорил Бишимбаева к 24 годам колонии

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Верховный суд Казахстана приговорил бывшего главу Минэкономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. Бывшего чиновника признали виновным в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Трансляция заседания шла на официальном канале суда в YouTube.

По версии гособвинения, экс-чиновник забил до смерти Нукенову 9 ноября 2023 года в принадлежащем его семье астанинском ресторане Bau. В тот же день Бишимбаев был задержан. Родственник и подчиненный Бишимбаева Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве и получил четыре года тюрьмы.

Отец Салтанат Нукеновой ранее счел справедливым пожизненный приговор бывшему главе Минэкономики Казахстана. По его словам, он надеялся, что суд сделает правильное решение.

Куандык Бишимбаев в последнем слове в суде процитировал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сказав: «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Экс-министр, произнося ее, полагал, что эта фраза принадлежит рейхсминистру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу.

Ранее психолог Александр Вронский проанализировал поведение и слова Бишимбаева. По мнению специалиста, бывший чиновник является «злокачественным нарциссом». Эксперт отметил, что мужчины такого типа зачастую делают винновыми в конфликтных ситуациях женщин, которые якобы доводят до неадекватного состояния. Обычно, продолжил эксперт, после подобного нарциссы просят прощения и обещают все исправить.

Психолог Вероника Степанова добавила, что при беглом ознакомлении с типом Бишимбаева может отнести его в разряд классических психопатов. Она допустила, что патология экс-чиновника носит врожденный характер.