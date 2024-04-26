Судебное следствие завершено: последние новости по делу Бишимбаева

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Салтанат Нукенова

В Казахстане завершилось судебное следствие по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который обвиняется в жестоком убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. Какие последние новости выходили о самом громком на данный момент деле Казахстана, что будет дальше?

Что известно о завершении судебного следствия

24 апреля в Казахстане завершилось судебное следствие по делу об убийстве и истязаниях Салтанат Нукеновой. Обвиняемому Бишимбаеву грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. Решение о виновности или невиновности бывшего министра будут принимать присяжные.

По словам брата погибшей Айтбека Амангельды, в данный момент идет подготовка к прениям сторон, которые пройдут 29 и 30 апреля, а также 2, 3 и 4 мая.

По версии гособвинения, бывший министр национальной экономики Казахстана забил до смерти Нукенову 9 ноября 2023 года в принадлежащем его семье астанинском ресторане Bau. В тот же день Бишимбаев был арестован. Судебное разбирательство по делу началось в конце марта.

Как указывает Zakon.kz, перед завершением судебного следствия судья Айжан Кульбаева поинтересовалась, изменилась ли позиция подсудимого Куандыка Бишимбаева по предъявленному обвинению.

«Я не признаю вину в части истязания. По второму эпизоду, где мне предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой, но я не признаю, что сделал это умышленно», — заявил Бишимбаев на слушании. Судья уточнила у него, признает ли он себя виновным в том, что причинил телесные повреждения, которые по неосторожности повлекли смерть Салтанат Нукеновой. Бишимбаев подтвердил ее слова.

Что в суде рассказала гадалка Бишимбаева

На последнем перед прениями сторон слушании суд наконец допросил ясновидящую, которой в день смерти Салтанат звонил подсудимый. Он рассказал суду, что звонил ей, пытаясь получить информацию о состоянии своей жены, пока та находилась при смерти.

«Я ей звонил, так как пульс не нашел, хотел спросить, что происходит. Она не брала, потом взяла, сказала вызывать скорую и бросила трубку. Я говорил ей: „Вы же говорили, что она должна проснуться вечером, сейчас не могу разбудить, пульс найти“», — рассказал суду Бишимбаев.

Гадалка упомянула, что знакома с семьей Бишимбаева на протяжении двух лет. По ее словам, Бишимбаев время от времени обращался к ней для консультаций по делам бизнеса. Вечером перед смертью Салтанат она получила несколько звонков от Бишимбаева, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он сообщил о конфликте с женой: по его словам, они «сильно подрались».

«Салтанат спит, отдыхает, ей плохо, пожалуйста, посмотрите», — цитирует слова Бишимбаева свидетельница.

По мнению гадалки, голос Бишимбаева был непривычный, а речь неразборчивой, что свидетельствовало о состоянии алкогольного опьянения. Именно из-за этого она не восприняла его просьбу всерьез. На вопросы представителей сторон заседания она постоянно повторяла, что советовала Бишимбаеву вызвать скорую.

«Нет, она придет в себя! Какая скорая?» — так, по ее словам, отвечал Бишимбаев.

Примечательно, что Бишимбаев, как рассказала гадалка, настаивал: «Напишите, что ей хорошо, мне будет спокойно». Это раздражало женщину, которая отметила, что его поведение было невыносимым. Однако подсудимый (брат обвиняемого экс-министра и второй фигурант дела) Бахытжан Байжанов опроверг ее слова о советах вызвать скорую помощь. Как следует из материалов дела, в итоге гадалка написала Бишимбаеву, что Салтанат «будет спать до утра». Это успокоило Бишимбаева.

Почему визит Собчак на суд вывел из себя казахстанцев

Подписчики из Казахстана призвали российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак покинуть страну и не снимать фильм о деле бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены. В комментариях в Instagram (деятельность в РФ запрещена) многие пользователи указали на особое отношение сотрудников суда к Собчак, которой обеспечили комфортные условия для работы.

«Почему ты была в суде в Казахстане? Уезжай, ты там не нужна!» — написал один из подписчиков.

Другой пользователь отметил, что темные очки Собчак в зале суда были неуместны. Некоторые удивились, почему журналистку впустили в зал суда, тогда как казахским журналистам туда было попасть трудно. Кто-то также обратил внимание, что Собчак в суде сидела, а остальные представители СМИ стояли.

«Собчак была там как королева: в туалет с ней вместе нельзя, рядом в коридоре стоять нельзя. Сотрудники суда всем телом ее закрывали», — заявил другой подписчик.

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