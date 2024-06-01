Убитая горем Тарасова, молчаливый Жигунов, розы: детали похорон Заворотнюк

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анастасия Заворотнюк

1 июня состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк. Кто пришел проводить актрису в последний путь, какие известны детали траурной церемонии?

Как прошла церемония прощания с Заворотнюк

Прощание с актрисой проходило в Покровском монастыре. Тело Заворотнюк туда доставил черный Mercedes.

В монастыре актриса лежала в белом открытом гробу и, как сообщал корреспондент NEWS.ru, выглядела худой. Лицо артистки очень осунулось. Присутствующие отметили, что Заворотнюк нанесли много посмертного грима.

Кто пришел проститься с Заворотнюк

У обители выстроилась очередь из поклонников, желающих проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь. По данным корреспондентов, проститься с актрисой приехали десятки людей.

Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Покровский женский монастырь в Москве он прибыл вместе с супругой Татьяной Навкой.

«Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была очень мужественной, потому что долго боролась с болезнью», — сказал Песков.

Представитель Кремля поприветствовал хореографа Илью Авербуха. После этого Песков возложил цветы к гробу артистки.

Навка на прощании с актрисой сказала, что всегда будет помнить ее смелой и жизнерадостной. По ее словам, артистка остается в памяти близких и зрителей, которые ее любили и переживали за нее.

«Мы ее всегда будем помнить такой лучезарной и светлой, жизнерадостной, такой красавицей, невероятной женой, матерью и другом, нашей звездой. Я уверена, что она там на небесах будет гордиться и Петром, и Милой, и всеми своими детьми. <...> Мне не хватает ее уверенности, смелости, рядом с ней всегда было очень спокойно. Это ее неунывание, вера только в хорошее, светлое всегда с нами», — сказала Навка.

Кинорежиссер Игорь Угольников назвал Заворотнюк актрисой в широком смысле этого слова. Он рассказал, что последнюю роль артистка сыграла в его фильме «Каспий 24».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников

«Настя снималась в нашей картине „Каспий 24“, эта роль была написана для нее. [Так] получилась, что [эта роль] стала ее последней ролью. Леня Агутин написал песню для этого фильма, называется „Паришь в облаках“. И вот сейчас мы ее в облака и провожаем. Светлый, удивительный человек, так долго и тяжко уходивший», — отметил артист.

Заслуженный артист России Сергей Жигунов также прибыл в Покровский женский монастырь в Москве. Ранее актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».

Убитая горем заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попросила прощения у гроба Заворотнюк. На женщине не было лица, рядом с ней стоял супруг Заворотнюк фигурист Петр Чернышев.

«Милая, хорошая, талантливая! Прости нас», — произнесла Тарасова.

Проститься с Заворотнюк пришел и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он принес большой букет алых роз. По словам дрессировщика, Заворотнюк была очень хорошим человеком. Запашный отметил, что люди, пришедшие проститься с актрисой, демонстрируют, что она не была одинока. Он назвал смерть артистки неправильной и несправедливой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тарасова

Где похоронят Заворотнюк

Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Место захоронения актрисы будет доступно для посещения с 16:00 до 17:00.

Известно, что семейное захоронение Заворотнюк находится в другом месте. Отец актрисы Юрий Андреевич, который скончался в 2015 году, и ее старший брат Станислав захоронены на кладбище в Крекшино. На могилах лежат цветы, установлены портреты родственников звезды.

Как жила семья Заворотнюк незадолго до смерти актрисы

Мать Анастасии Заворотнюк ходила в церковь в подмосковном поселке Крекшино. Сын Майкл тоже посещал Крестовоздвиженский храм. Он был там на крещение, а также писал записки о здравии, молился.

О болезни дочери мать актрисы в поселке не распространялась. Женщина опасалась сплетен. В церкви рассказали, что на людях мать Заворотнюк вела себя стойко и не плакала.

«Ей неприятно было, когда интересовались, она старалась не распространяться на эту тему. Сами понимаете, сплетен много всяких может быть. <...> Мама ее достаточно стойко себя вела, очень достойно себя на людях вела, никогда не плакала», — отметила собеседница NEWS,ru.

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