Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк, умершей в 53 года, прошло в Покровском монастыре в Москве. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище. Проводить ее в последний путь пришли родные и друзья. Звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.

На смерть Заворотнюк отреагировали множество ее коллег, в том числе Филипп Киркоров и Дмитрий Билан. Поп-король отметил, что знаменитости удалось войти во все дома страны, которые опустели с ее уходом. Билан отметил, что Заворотнюк прожила яркую, красивую и талантливую жизнь.

Кадры с похорон — в галерее NEWS.ru.

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Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Игорь Угольников на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru

Игорь Угольников на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Татьяна Навка на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Навка на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru

Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru

Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Григорий Лепс на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве