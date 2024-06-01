Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru Игорь Угольников на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Игорь Угольников на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Навка на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Навка на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Фото: NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве