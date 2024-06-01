Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк, умершей в 53 года, прошло в Покровском монастыре в Москве. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище. Проводить ее в последний путь пришли родные и друзья. Звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.
На смерть Заворотнюк отреагировали множество ее коллег, в том числе Филипп Киркоров и Дмитрий Билан. Поп-король отметил, что знаменитости удалось войти во все дома страны, которые опустели с ее уходом. Билан отметил, что Заворотнюк прожила яркую, красивую и талантливую жизнь.
Кадры с похорон — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: NEWS.ru
Игорь Угольников на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Татьяна Навка на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: NEWS.ru
Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: NEWS.ru
Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Григорий Лепс на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве
Фото: NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве