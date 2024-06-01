Иван Ургант принял участие в видеоподкасте на YouTube

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Актер, шоумен, и телеведущий Иван Ургант 31 мая принял участие в подкасте Kuji. Он обсудил с ведущими Тимуром Каргиновым и Андреем Коняевым сериалы Netflix, любимые фильмы, шоу Пирса Моргана, отечественную и зарубежную музыку, а также детское кино. При аудитории канала в 801 тысячу подписчиков, подкаст с его участием набрал к 1 июня более 179 тысяч просмотров.

Комментаторы оценили участие Урганта в подкасте весьма разноречиво. Многие посетовали, что он так и не вышел из своего телевизионного образа. Пользователи признались, что очень хотели бы увидеть его настоящим и послушать глубокую беседу на серьезные темы.

На 23-й минуте я еще раз убедилась, что Иван ни в интервью, ни в подкасте не может расслабиться и быть собой. Он опять в образе, — отметила комментатор vz9ve4nu6x.

Другие пользователи с ней согласились, что профдеформация Ивана Урганта мешает ему общаться с людьми. Они тоже надеялись на серьезный разговор, но, по их словам, получилась «какая-то не смешная клоунада».

Некоторые зрители отметили, что очередного «душевного» подкаста Kuji не получилось, но все-таки это первое за 2,5 года появление Урганта на экране. Они рады уже тому, что этот разговор случился. Некоторые подписчики отметили старания Каргинова и Коняева «не поддаваться провокациям» Урганта и оставаться собой.

Видно, что в выпуске многое вырезано, слава Богу, нам это не показали. Это не просто Куджи — это противостояние и, что забавно, не по вине ребят, — написал пользователь fedoralexandrov.

Зрители признали, что раньше никогда не видели таких противоречивых комментариев хотя бы под одним из выпусков подкаста. По их мнению, это признак того, что все получилось. Она поблагодарили ведущих за яркие эмоции и неоправданные ожидания публики.

Российские ведущие Владимир Познер и Иван Ургант могут столкнуться с отменой выступлений в странах Евросоюза после критики их концертного тура в Нидерландах, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Эксперт ранее выразил мнение, что с большой вероятностью их выступления отменят в Германии. По его словам, это связано с тем, что власти страны настроены против России и усиливают поддержку ВСУ.