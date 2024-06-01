«Любовь давала силы»: Чернышев впервые о смерти Заворотнюк Фигурист Чернышев поблагодарил за любовь к Заворотнюк

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Петр Чернышев

Супруг скончавшейся от рака мозга Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев после погребения актрисы выразил благодарность журналистам, которые освещали церемонию прощания, передает корреспондент NEWS.ru. Он, едва сдерживая слезы, подчеркнул, что артистка ценила любовь к себе. Примечательно, что фигурист после похорон сразу направился к своему автомобилю и уже был готов уехать, однако нашел в себе силы выйти и пообщаться с прессой.

Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо, — сказал Чернышев.

Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилой народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Вдовец артистки встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.

За час до этого прошло прощание с актрисой в Покровском монастыре. Тело Заворотнюк туда доставил черный Mercedes. У обители выстроилась очередь из поклонников, желающих проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь. Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой. Также были замечены кинорежиссер Игорь Угольников, актер Сергей Жигунов, певица Лолита, а также заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.