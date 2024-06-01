Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка упокоилась рядом с могилой народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Вдовец артистки фигурист Петр Чернышов встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.

Ранее сообщалось, что родственники хотели, чтобы актриса была похоронена в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище, которое находится в районе Киевского шоссе в Новой Москве. Однако для этого было бы необходимо провести кремацию.

Часом ранее в Покровском женском монастыре в Москве завершилась церемония прощания с актрисой. Белый гроб вынесли из обители в сопровождении траурной процессии. За гробом Заворотнюк шли мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Игорь Угольников на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Игорь Угольников на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Навка на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Навка на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости/kremlin.ru Илья Авербух на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости/kremlin.ru Илья Авербух на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости/kremlin.ru Вдовец А. Заворотнюк фигурист Пётр Чернышев после церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости/kremlin.ru Вдовец А. Заворотнюк фигурист Пётр Чернышев после церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский эстрадный певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Заворотнюк перекрестился у входа в Покровский женский монастырь в Москве. В ходе общения с журналистами артист заявил, что помнит ее открытым и светлым человеком. Решение проститься с актрисой музыкант назвал своим человеческим долгом.