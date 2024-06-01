Белый гроб и тысячи цветов: фото с могилы Анастасии Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

1 июня состоялись похороны актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве. Последнее пристанище знаменитости располагается на аллее деятелей искусств. Ее могила находится рядом с погребенными народной артисткой РФ Ниной Руслановой и народным артистом СССР Николаем Сличенко.

В последний путь актрису проводили родные и близкие, коллеги, а также все неравнодушные граждане. Кладбище было открыто для посещения с 16:00 до 17:00 по московскому времени. Люди приносили к могиле Заворотнюк цветы и венки, а на фоне играл живой оркестр. Актрису похоронили в открытом белом гробу.

Вдовец актрисы фигурист Петр Чернышев встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он поднялся и заплакал.

После погребения актрисы Чернышев выразил благодарность журналистам, которые освещали церемонию прощания. Едва сдерживая слезы, он заявил, что артистка ценила любовь поклонников. Примечательно, что фигурист после похорон сразу направился к своему автомобилю и уже был готов уехать, однако нашел в себе силы выйти и пообщаться с прессой.

Вопреки желанию родственников, актрису пришлось похоронить на Троекуровском кладбище. Как сообщалось ранее, они хотели, чтобы актриса была погребена в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище, которое находится в районе Киевского шоссе в Новой Москве. Однако для этого было бы необходимо провести кремацию.

За час до погребения в Покровском женском монастыре в Москве завершилась церемония прощания с актрисой. Белый гроб вынесли из обители в сопровождении траурной процессии. За гробом Заворотнюк шли мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл.