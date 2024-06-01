Разбитый горем Петр Чернышев простился с Заворотнюк у ее могилы

Фото: NEWS.ru

Петр Чернышев

Фигурист Петр Чернышев простился с супругой Анастасией Заворотнюк у ее могилы, передает корреспондент NEWS.ru. Вдовец перекрестился три раза у фотографии актрисы, после чего ушел.

На опубликованных кадрах видно, что могила знаменитости завалена цветами. К ней выстроилась очередь поклонников, которые захотели попрощаться с кумиром. На фоне играет живой оркестр.

Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилой народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Во время погребения Чернышев встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.

Часом ранее в Покровском женском монастыре в Москве завершилась церемония прощания с актрисой. Белый гроб вынесли из обители в сопровождении траурной процессии. За гробом Заворотнюк шли мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. Проститься с артисткой пришли и ее коллеги, в том числе Григорий Лепс. В ходе общения с журналистами артист заявил, что помнит ее открытым и светлым человеком. Решение проститься с актрисой музыкант назвал своим человеческим долгом.