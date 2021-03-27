В Сети появилось фото со свадьбы Сергея Жигунова

https://static.news.ru/photo/1eb7bf62-8f09-11eb-ba3b-96000091f725_660.jpg Фото: vikavorozhbit/instagram.com

Новая супруга Сергея Жигунова не смогла долго скрывать от поклонников своё замужество со знаменитым актёром и решила раскрыть тайну. На своей странице в Instagram Виктория Ворожбит опубликовала снимок со свадьбы.

На фото молодожёны целуются в губы, при этом невеста держит в руках нежный букет тюльпанов.

Жигуновы, — подписала она фото.

В свою очередь Сергей Жигунов в Instagram также опубликовал их совместное фото. Пара сфотографировалась в тёплой одежде на улице.

Поздравьте меня. Вика взяла мою фамилию, — написал актёр.

Слухи о свадьбе Жигунова появились ещё накануне, в среду, 26 марта. Тогда актёр выложил фото своей правой руки, на котором красовалось обручальное кольцо. После этого поклонники заподозрили, что тот наконец покончил с холостой жизнью, сообщал NEWS.ru.

О романе Жигунова и Ворожбит стало известно весной 2020 года, когда пара самоизолировалась в загородном доме актёра. Сам артист никак не комментирует домыслы публики.

Известно, что со своей новой любовью актёр познакомился три года назад на фестивале «Утро Родины» в Приморье. Между ними вспыхнул бурный роман, ради которого Ворожбит даже ушла от мужа. Тот в качестве мести удалил с одного из приморских порталов все интервью Виктории со знаменитостями.