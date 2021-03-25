Сергей Жигунов намекнул о женитьбе на журналистке Виктории Ворожбит

Поклонники российского актёра Сергея Жигунова заподозрили, что тот наконец покончил с холостой жизнью. К таким выводам они пришли, изучив фотографию, которую артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке Жигунов запечатлел свою правую руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. Сквозь запотевшее окно видна улица.

Люблю московские бульвары, — написал актёр.

Одновременно с этим на странице Ворожбит появилась фотография букета розовых тюльпанов.

Подписчики сразу догадались, что таким способом Жигунов сообщил о своей свадьбе с избранницей. «О Боже! Какие перемены! Будьте счастливы!», «Моё сердце разбито», «Опять женат!», «Поздравляем! Ти-ли-ти-ли-тесто, жених и невеста», «Хотелось бы увидеть лица счастливых молодожёнов», написали поклонники.

Как писал NEWS.ru, Жигунов подтвердил свой роман с Викторией Ворожбит 1 января, когда был госпитализирован с коронавирусом. В ролике, опубликованном в Instagram, актёр стоит в окне ялтинской больницы и машет бенгальским огнём. В комментарии под видео он написал, что его возлюбленная Вика сделала ему оливье, который они подняли на верёвочке в палату.

О романе Жигунова и Ворожбит стало известно весной 2020 года, когда пара самоизолировалась в загородном доме актёра. Сам артист никак не комментирует домыслы публики.

Известно, что со своей новой любовью актёр познакомился три года назад на фестивале «Утро Родины» в Приморье. Между ними вспыхнул бурный роман, ради которого Ворожбит даже ушла от мужа. Тот в качестве мести удалил с одного из приморских порталов все интервью Виктории со знаменитостями.