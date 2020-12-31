Госпитализированный Жигунов подтвердил свой роман с «копией Заворотнюк»

https://static.news.ru/photo/7c097348-4c21-11eb-968e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: zhigunov_sergey/instagram.com

Госпитализированный с коронавирусом Сергей Жигунов показал видео празднования Нового года. Он также подтвердил свой роман с Викторией Ворожбит, внешне очень похожей на его бывшую супругу Анастасию Заворотнюк.

В ролике, опубликованном в Instagram, актёр стоит в окне ялтинской больницы и машет бенгальским огнём. В комментарии под видео он написал , что его возлюбленная Вика сделала ему оливье, который они подняли на верёвочке в палату.

На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец, — говорится в посте.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Жигунов заболел коронавирусом во время работы над новым проектом в Крыму. Актёр был госпитализирован в Ялтинский ковидный госпиталь, развёрнутый на базе Ливадийской больницы. Как сообщал Жигунов, его ожидает самый необычный Новый год в его жизни, он не чувствует запаха ни ёлки, ни оливье.

О романе Жигунова и Виктории Ворожбит стало известно весной, когда пара самоизолировалась в загородном доме актёра. Сам артист никак не комментирует домыслы публики.

Известно, что со своей новой любовью актёр познакомился три года назад на фестивале «Утро Родины» в Приморье. Между ними вспыхнул бурный роман, ради которого Ворожбит даже ушла от мужа. Тот в качестве мести удалил с одного из приморских порталов все интервью Виктории со знаменитостями.