«Романтизировал эту профессию»: как и почему Бурунов променял небо на сцену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы-Ивановы» Сергей Бурунов рассказал о детской мечте стать пилотом. Почему артист променял небо на сцену, чем он сейчас занимается, что известно о личной жизни актера?

Кем хотел стать Бурунов в детстве

На церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ актер поделился в 5-tv.ru самым шокирующим воспоминанием из детства. Бурунов рассказал, что, когда отец впервые привел его в аэропорт, он был очень удивлен размерам самолетов.

«Их [воспоминаний из детства] было много. Но вот папа меня в первый раз привел в аэропорт Домодедово, и я увидел большие самолеты. Я думал, что они маленькие, а они большие», — рассказал артист.

Журналисты предположили, что, возможно, именно это стало толчком к поступлению Бурунова в Качинское высшее военное авиационное училище имени Мясникова после школы. Правда, уже на третьем курсе будущий актер отчислился из вуза, осознав, что такая жизнь ему не подходит.

«В силу своей мечтательности, наверное, и романтичности, да, я романтизировал эту профессию. Элемент этого в ней есть. Но действительность обучения оказалась другой», — признавался Бурунов.

После этого актер решил променять небо на сцену и ушел в эстрадно-цирковое училище. Однако и там Бурунов не задержался и уже через год пошел поступать в Щукинское актерское училище. Отец помог оплатить обучение сыну, поэтому Бурунов смог стать студентом «Щуки».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сергей Бурунов

Как прославился Бурунов

В интервью с Вадимом и Игорем Верниками Бурунов рассказывал, что долгое время не получал серьезных ролей, из-за чего сильно переживал. В период учебы в академическом театре актер играл, по его собственному признанию, «стражников, грибы, гуляющих в парке». Он сетовал, что самая продолжительная роль в то время длилась около 10 минут.

В какой-то момент актер признался, что больше не мог так продолжать работать и ушел в озвучивание. В русском дубляже голосом Бурунова, например, говорят Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп. За плечами актера осталось около 300 работ дубляжа, в том числе «Великий Гэтсби», «Выживший», «Монстры на каникулах», «Фантастические твари», «Страх и ненависть», «Шаг вперед», «Элвин и бурундуки» и другие.

Настоящая слава пришла к актеру после сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Полицейский с Рублевки». Зрители полюбили артиста за эмоциональность и харизматичность, хотя в жизни Бурунов совсем не похож на своих героев.

«Я был абсолютный интроверт. До сих пор мой директор удивляется — как такой человек выбрал самую публичную профессию? Есть такое мнение: почему вы пошли в артисты — чтобы меня любили», — пояснил в интервью Верникам всенародный любимец.

Тогда же Бурунов откровенно рассказал, что в детстве ему не хватило родительской любви, которая дает чувство уверенности. Верник отметил, что актер благодаря профессии взял реванш и смог получить признание всей страны. Слова коллеги растрогали Бурунова до слез.

Что известно о личной жизни Бурунова

47-летний актер не женат и не имеет детей. О своих романтических отношениях он не распространяется. В 2023 году артист рассказал, что еще в молодости успел обжечься в романтических отношениях. Предательство так ранило актера, что он отказался от новых знакомств и связей.

«Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — отметил Бурунов.

Кроме того, по мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках, ведь иногда он не появлялся дома по полгода. Бурунов признался, что думает о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».

«Рано или поздно, конечно, нужно, чтобы дома кто-то ждал и чтобы кому-то можно было выговариваться, иначе можно сойти с ума. Мне, с моими мозгами и рефлексией, нужно выговариваться», — подчеркивал актер в интервью ОК!

Бурунов все еще ищет ту самую, что останется в памяти и душе раз и навсегда. Вот только знакомиться первым Бурунов не готов из-за природной скромности.

«Нет, поклонницы не осаждают. Странные женщины иногда пишут, я стараюсь это не читать. Красивые женщины мне не пишут», — объяснил актер.

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