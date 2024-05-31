«Не смог общаться с украинскими коллегами»: как живет Сергей Никоненко

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Сергей Никоненко

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что прекратил общение со многими коллегами, которые встали на сторону Украины. Как сейчас живет актер, чем занимается, что говорил об уехавших из России артистах и СВО?

Что сказал Никоненко об украинских коллегах

По словам режиссера, его дружбе со многими артистами из бывших союзных республик в какой-то момент настал конец. В качестве примера он рассказал о ситуации с украинским актером и режиссером Юрием Ильенко.

«Вдруг я увидел по телевизору, как он чуть ли не в обнимку стоит с ярым националистом. И говорит про него: „Это мой друг“. А кто его друг? Тягнибок? Самый прожженный фашист, бандеровец?!» — пояснил Никоненко в беседе с aif.ru.

Говоря о других артистах, Никоненко признался, что до определенного момента считал их умными и рассудительными людьми, но изменил свою позицию, когда увидел, как они встали на сторону националистов. Режиссер также отметил, что некоторые представители искусства стали делать работы, пытаясь очернить не только Россию, но и ее историю. По его словам, причина заключается в том, что ненависть лишает человека рассудка.

«Так скажу: не смог я дальше общаться с некоторыми украинскими коллегами, увидев, как они переметнулись к националистам. Мне казалось, что это были умные, рассудительные люди... Допустим, режиссер Юрий Ильенко. Я еще по ВГИКу его помню, он чуть постарше учился. Но то, что он снял про Петра I и этого предателя Мазепу, вообще за гранью добра и зла. <...> Так часто бывает, что ненависть лишает человека таланта и разума», — констатировал артист.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Сергей Никоненко

Что Никоненко говорил об СВО

В ноябре 2023 года Никоненко в интервью журналисту Вячеславу Манучарову, которое вышло на YouTube-канале «Эмпатия Манучи», заявил, что не просто поддерживает специальную военную операцию, а видел в ней необходимость с 2014 года, когда Украина только начала бомбить Донбасс.

«Я всегда думал: „А чего ждем-то?“ Я бы еще раньше ее начал. В 2014 году начали бомбить Донецк! Исконно русская земля, живут русские люди, которым говорят: „По-русски не надо разговаривать, давайте на мове“. Это что такое?!» — сказал Никоненко.

Режиссер добавил, что после начала СВО не остался в стороне и помогает российским бойцам, в том числе дает концерты в прифронтовой зоне.

«Я съездил туда в прошлом году. На передовой был, близко к красной линии, в Купянске. Через три дня мне прислали фотографию — вот где выступал. Руины! Накрыли ракетами», — вспомнил он.

Что Никоненко говорил об уехавших артистах

В августе 2022 года Никоненко назвал «гнилушками» уехавших из России актеров. Свое мнение он высказал на открытии фестиваля «Волгоградский факел».

«Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда», — сказал артист aif.ru.

Позднее в вышеупомянутом интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Никоненко высказался о певице Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тогда режиссер возмутился, что юморист продолжает зарабатывать деньги, критикуя Россию, которая «воспитала, кормила, учила и лечила его».

«Им это все по барабану! И этой „Примадонне“, и прихвостню ее. Забыть. Наплевать и растереть!» — сказал Никоненко.

Как сейчас живет Никоненко

В настоящее время народный артист продолжает творческую работу. Сейчас в кинотеатрах идет показ фильма «Каждый мечтает о собаке», где Никоненко сыграл одну из ролей.

Кроме того, он продолжает играть в театре. В частности, 14 июня в петербургском ДК «Выборгский» и 28 сентября в ДК химиков в Нижнем Новгороде покажут спектакль «Не в свои сани не садись» с участием артиста.

Никоненко женат на актрисе Екатерине Ворониной. У пары есть сын Никанор и трое внуков — Петр, Екатерина и Елизавета, в воспитании которых артисты принимают активное участие.

Читайте также:

«Уехавшие артисты — трусливые враги»: как живет актер Александр Адабашьян

Куда исчез Андрей Державин после хита «Не плачь, Алиса» и «Машины времени»

Последние новости шоу-бизнеса 31 мая: Ивлеева, Ургант, SHAMAN, Заворотнюк