Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что прекратил общение со многими коллегами, которые встали на сторону Украины. Как сейчас живет актер, чем занимается, что говорил об уехавших из России артистах и СВО?
Что сказал Никоненко об украинских коллегах
По словам режиссера, его дружбе со многими артистами из бывших союзных республик в какой-то момент настал конец. В качестве примера он рассказал о ситуации с украинским актером и режиссером Юрием Ильенко.
«Вдруг я увидел по телевизору, как он чуть ли не в обнимку стоит с ярым националистом. И говорит про него: „Это мой друг“. А кто его друг? Тягнибок? Самый прожженный фашист, бандеровец?!» — пояснил Никоненко в беседе с aif.ru.
Говоря о других артистах, Никоненко признался, что до определенного момента считал их умными и рассудительными людьми, но изменил свою позицию, когда увидел, как они встали на сторону националистов. Режиссер также отметил, что некоторые представители искусства стали делать работы, пытаясь очернить не только Россию, но и ее историю. По его словам, причина заключается в том, что ненависть лишает человека рассудка.
«Так скажу: не смог я дальше общаться с некоторыми украинскими коллегами, увидев, как они переметнулись к националистам. Мне казалось, что это были умные, рассудительные люди... Допустим, режиссер Юрий Ильенко. Я еще по ВГИКу его помню, он чуть постарше учился. Но то, что он снял про Петра I и этого предателя Мазепу, вообще за гранью добра и зла. <...> Так часто бывает, что ненависть лишает человека таланта и разума», — констатировал артист.
Что Никоненко говорил об СВО
В ноябре 2023 года Никоненко в интервью журналисту Вячеславу Манучарову, которое вышло на YouTube-канале «Эмпатия Манучи», заявил, что не просто поддерживает специальную военную операцию, а видел в ней необходимость с 2014 года, когда Украина только начала бомбить Донбасс.
«Я всегда думал: „А чего ждем-то?“ Я бы еще раньше ее начал. В 2014 году начали бомбить Донецк! Исконно русская земля, живут русские люди, которым говорят: „По-русски не надо разговаривать, давайте на мове“. Это что такое?!» — сказал Никоненко.
Режиссер добавил, что после начала СВО не остался в стороне и помогает российским бойцам, в том числе дает концерты в прифронтовой зоне.
«Я съездил туда в прошлом году. На передовой был, близко к красной линии, в Купянске. Через три дня мне прислали фотографию — вот где выступал. Руины! Накрыли ракетами», — вспомнил он.
Что Никоненко говорил об уехавших артистах
В августе 2022 года Никоненко назвал «гнилушками» уехавших из России актеров. Свое мнение он высказал на открытии фестиваля «Волгоградский факел».
«Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда», — сказал артист aif.ru.
Позднее в вышеупомянутом интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Никоненко высказался о певице Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тогда режиссер возмутился, что юморист продолжает зарабатывать деньги, критикуя Россию, которая «воспитала, кормила, учила и лечила его».
«Им это все по барабану! И этой „Примадонне“, и прихвостню ее. Забыть. Наплевать и растереть!» — сказал Никоненко.
Как сейчас живет Никоненко
В настоящее время народный артист продолжает творческую работу. Сейчас в кинотеатрах идет показ фильма «Каждый мечтает о собаке», где Никоненко сыграл одну из ролей.
Кроме того, он продолжает играть в театре. В частности, 14 июня в петербургском ДК «Выборгский» и 28 сентября в ДК химиков в Нижнем Новгороде покажут спектакль «Не в свои сани не садись» с участием артиста.
Никоненко женат на актрисе Екатерине Ворониной. У пары есть сын Никанор и трое внуков — Петр, Екатерина и Елизавета, в воспитании которых артисты принимают активное участие.
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