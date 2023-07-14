В Союзе кинематографистов оценили вероятность забастовки актеров в России Глава Гильдии актеров СК РФ Никоненко: российские актеры не будут бастовать из-за денег

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Сергей Никоненко

Российские артисты не намерены отказываться от работы и мечтают сниматься, сообщил президент Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ народный артист России Сергей Никоненко NEWS.ru. По его словам, «таких проблем, как в Голливуде, у нас нет». Так он прокомментировал начавшиеся в США забастовки профсоюза актеров из-за денег.

Я не думаю, что американские актеры протестуют против участия США в поставке оружия и техники на Украину. Они пытаются решить свои финансовые проблемы, хотят больше денег, — объяснил Сергей Никоненко.

Глава Гильдии актеров добавил, что российские артисты не планируют бастовать. По словам Никоненко, отечественные актеры мечтают работать.

Наши актеры мечтают попасть на съемки и сниматься. Такой проблемы, как в Голливуде, у нас нет, — заключил Никоненко.

14 июля американские актеры начали забастовку из-за нежелания Альянса продюсеров заключать с ними новый контракт. Этому решению предшествовали неудачные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в ходе которых профсоюз добивался повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.