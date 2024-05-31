«Ненависть лишает рассудка»: Никоненко высказался о коллегах из Украины Народный артист Сергей Никоненко прекратил общение с коллегами-националистами

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Сергей Никоненко

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что прекратил общение со многими коллегами, которые встали на сторону украинских националистов. По его словам, его дружбе со многими артистами из союзных республик в какой-то момент настал конец, пишет aif.ru.

В качестве примера артист рассказал о ситуации с актером и режиссером Юрием Ильенко — Никоненко увидел его по телевизору, как он близко общается с представителями радикальных взглядов. После этого он перестал общаться с украинским коллегой.

Вдруг я увидел по телевизору, как он чуть ли не в обнимку стоит с ярым националистом. И говорит про него: это мой друг. А кто его друг? Тягнибок? Самый прожженный фашист, бандеровец?! — пояснил он.

Говоря о других артистах, Никоненко признался, что до определенного момента считал их умными и рассудительными людьми. Но, увидев, что они встали на сторону националистов, изменил свою позицию. Он также отметил, что некоторые представители искусства стали делать работы, пытаясь очернить не только Россию, но и ее историю. По его словам, причина заключается в том, что ненависть лишает человека рассудка.

Ранее сообщалось, что актер Евгений Кулаков, известный ролью Ивана Тихонова в сериале «След», объяснил свой переезд заботой о ребенке-инвалиде. По его словам, его могли призвать на службу в армию.