Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что прекратил общение со многими коллегами, которые встали на сторону украинских националистов. По его словам, его дружбе со многими артистами из союзных республик в какой-то момент настал конец, пишет aif.ru.
В качестве примера артист рассказал о ситуации с актером и режиссером Юрием Ильенко — Никоненко увидел его по телевизору, как он близко общается с представителями радикальных взглядов. После этого он перестал общаться с украинским коллегой.
Вдруг я увидел по телевизору, как он чуть ли не в обнимку стоит с ярым националистом. И говорит про него: это мой друг. А кто его друг? Тягнибок? Самый прожженный фашист, бандеровец?! — пояснил он.
Говоря о других артистах, Никоненко признался, что до определенного момента считал их умными и рассудительными людьми. Но, увидев, что они встали на сторону националистов, изменил свою позицию. Он также отметил, что некоторые представители искусства стали делать работы, пытаясь очернить не только Россию, но и ее историю. По его словам, причина заключается в том, что ненависть лишает человека рассудка.
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