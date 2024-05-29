Покинул РФ из-за СВО, оставил долги матери: как живет актер Евгений Кулаков

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Евгений Кулаков

Актер Евгений Кулаков, известный ролью Ивана Тихонова в сериале «След», после начала СВО переехал в Израиль. Как складывается жизнь артиста за границей, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Евгений Кулаков

Евгений Кулаков родился 17 августа 1980 года в Москве. После школы поступил в театральное училище им. Щукина. Во время учебы его приняли в труппу театра «Эрмитаж».

Известность к артисту пришла после съемок в главной роли в ленте «Студенты» и роли программиста Ивана Тихонова в телесериале «След». Также актер снимался в картинах «Воронины», «Физрук», «Метод», «Наследники», «Чернобыль».

Кулаков женат. С супругой Ольгой он воспитывает двоих детей — сына Илью и дочку Нику. Наследник Кулакова страдает аутизмом и ДЦП.

Почему Евгений Кулаков уехал из России

В октябре 2022 года Евгений Кулаков вместе с сыном Ильей уехал из России в Израиль. Он отмечал, что инвалидность сына не давала ему защиту от призыва.

«Даже инвалидность сына не защищала меня от призыва. То есть у него не было бы опекуна, а он ему нужен», — говорил Кулаков.

По словам Кулакова, он не проходил службу в армии благодаря работе в театре, но у него в военном билете стоит специальность «стрелок».

«Мы прилетели в Израиль, боясь моего призыва. У меня военный билет. У меня первая категория призыва, я — стрелок. Нужно открыть некую правду: в армии я действительно был дважды, и один раз я действительно стрелял сигареты, но никакого отношения к армии я больше не имею, это было сделано в театре», — уточнил он.

В Израиле сын артиста пошел в специальное учебное учреждение, которое помогает наследнику развиваться. Актер утверждает, что о возвращении на родину он не думает.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Кулаков

Как Евгений Кулаков относится к СВО

Евгений Кулаков в интервью для YouTubе-канала Risodrom заявил, что выступает против СВО. По мнению актера, спецоперацию «поддерживают те, кто смотрит телевизор». Также он не общается с коллегами, которые придерживаются позиции российской власти.

«Я после объявления войны мало поддерживаю эту тему. Мы просто собрались и улетели», — отметил он.

Чем сейчас занимается Евгений Кулаков

Евгений Кулаков после переезда в Израиль нашел работу в одном из местных театров. Артист планирует выучить иврит и начать сниматься в кино.

«Что меня подтолкнуло уехать? Невозможность поддерживать эту дискуссию — кто же прав, а кто же виноват. Я бы хотел быть более смелым и более сильным. Скоро выучу язык и буду сниматься в израильских проектах. Кому-то важно, чтобы на него орал режиссер, а кому-то — чтобы хвалил. Мне важно, чтобы меня любили», — цитирует актера StarHit.

Евгений Кулаков признался, что его мама отказалась уезжать из России. Актер общается с родительницей, но не видится. Также ей приходится выплачивать его кредиты, которые артист брал на лечение сына.

«В России не все дела закрыты. Осталась мама, которая выплачивает мои кредиты и так далее. Да-да-да», — добавил Кулаков.

Супруга актера также устроилась работать в театр, где трудится Евгений Кулаков.

«В Израиле мы собрали спектакль по детским рассказам Михаила Зощенко — его книги замечательно воспринимаются и взрослыми, потому что все знают, и детьми, которые никогда его не читали», — добавил артист.

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