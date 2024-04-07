«Уехавшие артисты – трусливые враги»: как живет актер Александр Адабашьян

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Александр Адабашьян

Заслуженный деятель искусств России Александр Адабашьян прославился благодаря своей работе над множеством фильмов. Как сейчас живет артист, что он говорил об СВО и уехавших звездах?

Чем знаменит Александр Адабашьян

Будущий актер, сценарист, художник и кинорежиссер родился 10 августа 1945 года в Москве в семье армян Артема Адабашьяна и Валентины Бархударовой. В 1962 году он поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище. В 1964 году был призван на службу в армию. Отслужив три года, вернулся в училище. В 1971 году окончил факультет художественной обработки металлов.

В 1970 году во время летней практики работал на съемках дипломной работы своего друга Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны» как декоратор под руководством Ирины Шретер. В качестве художника-постановщика совместно с Алексеем Родионовым принял участие в съемках режиссерского дебюта Сергея Никоненко — короткометражного фильма «Петрухина фамилия» (1971 год).

Творческое сотрудничество с Михалковым продолжилось на съемках картины «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) и «Раба любви» (1975), где Адабашьян работал в качестве художника-постановщика, а в его следующих фильмах («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова», «Очи черные») выступил также как сценарист.

Кроме того, Адабашьян сыграл более 40 эпизодических ролей, создав на экране яркие запоминающиеся образы, такие как инженер Тимофеев в «Пяти вечерах», дворецкий Бэрримор в «Собаке Баскервилей» и Берлиоз в телесериале «Мастер и Маргарита».

В 1990 году дебютировал в качестве режиссера, сняв французский фильм «Мадо, до востребования», включенный на Каннском фестивале в программу «Перспективы французского кино» и получивший в ней главный приз. В 2002 году Адабашьян экранизировал роман Бориса Акунина «Азазель». На конечной стадии съемок возникли разногласия с продюсерами Первого канала, режиссер не смог отстоять собственную концепцию фильма и снял свою фамилию из титров.

В играх «Форт Боярд» 2004 года Адабашьян играл роль звездочета Фура. Также он занимался дизайном интерьеров, оформил для ресторатора Антона Табакова рестораны «Обломов», «Антонио» и «Грибоедов».

За свой вклад в развитие отечественного кино Адабашьян получил множество наград, премий и званий. В частности, в 1983 году за заслуги в области советского киноискусства он получил звание заслуженного художника РСФСР. В 2016 году Адабашьян удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

Фото: Буценко Антон/ ITAR-TASS Александр Адабашьян

Что говорил Адабашьян об уехавших артистах и СВО

В мае 2022 года Адабашьян в беседе с NEWS.ru назвал артистов, уехавших из России на фоне спецоперации, «пассивными, трусливыми врагами» и серьезной проблемой для страны.

«Это явление, которое мы наблюдаем сейчас, — серьезная, большая проблема для страны. Когда вдруг выясняется, что огромная часть нашей интеллигенции на самом деле очень стесняется своего российского происхождения, и теперь, уехав за границу, доказывает, что паспорт с двуглавым орлом — это роковая случайность», — отметил он.

Артист призвал не расстраиваться из-за отъезда звезд за границу. По его мнению, «все себя совершенно явно обнаружили и дали понять, чего они стоили».

«Ну уехали и уехали. Так они пассивные, трусливые враги, а в более опасной ситуации были бы более опасными врагами. А так все высветились сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало», — заключил Адабашьян.

В 2023 году Адабашьян заявил, что «война началась на Майдане в 2014 году», и спровоцировали ее США. По мнению артиста, Вашингтон искусственно затягивает конфликт, чтобы «ослабить Европу, Россию и заработать на продаже оружия, углеводородах».

Что известно о личной жизни Адабашьяна

Адабашьян дважды женат. Первая супруга — Марина Лебешева, сестра народного артиста России Павла Лебешева. Она умерла в 1975 году от неизлечимой болезни.

«Умирала она страшно и тяжело. У нее сначала слух отказал от всех этих лекарств, потом зрение. Сначала она переписывалась, а потом и зрение ушло. Ужасно все это было. У нее был сепсис. Так считалось. А после ее смерти сказали, что у нее, оказывается, какая-то была системная болезнь крови. Но это выяснилось только после ее смерти. Почему они не могли это выяснить раньше, я не знаю», — рассказывал Адабашьян в выпуске программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Второй супругой Адабашьяна стала Екатерина Шадрина. В браке родились две дочери — Александра и Екатерина. У Адабашьяна семеро внуков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Александр Адабашьян

Где сейчас Адабашьян

В настоящее время Адабашьян продолжает заниматься творческой деятельностью. В 2022 году он сыграл в трагикомедии «Родители строгого режима». Там ему досталась одна из главных ролей — Валентина Александровича Литвина, учителя труда на пенсии. Его партнерами на съемочной площадке стали Алиса Фрейндлих и Евгений Ткачук.

В 2023 году на экраны вышли сериал «Король и Шут» и драма «Невидимый мой», где Адабашьян также выступил как актер.

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