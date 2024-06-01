«Я бы лично выпорол Зеленского»: как живет звезда «Глухаря» Денис Рожков

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Денис Рожков

Актер Денис Рожков спустя 10 лет вернется к главной роли в сериале «Чужой район». Как сейчас живет артист, чем занимается, что говорил об Украине и ее президенте Владимире Зеленском, почему раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Как сейчас живет Рожков

В настоящее время звезда «Глухаря» продолжает актерскую работу. 28 мая телеканал НТВ объявил о старте съемок нового сезона детектива «Чужой район». С момента премьеры последнего эпизода ленты прошло 10 лет.

В центре истории — сотрудник уголовного розыска Санкт-Петербурга Андрей Фролов, которого перевели в участковые отдаленного и непростого городского района Красный Молот. Главные роли в сериале сыграли Рожков и Кирилл Полухин.

«Конечно, я рад вернуться к проекту, это очень приятные эмоции! Зрители до сих пор ждут продолжения „Чужого района“, хотя прошло уже 10 лет с того момента, как мы закончили снимать предыдущий сезон. Это важный для меня проект, я занимался им очень плотно. Когда мы снимали первые сезоны, я бился над тем, чтобы в сериале сделали упор на юмор. В результате „Чужой район“ стал очень популярен», — цитирует Рожкова сайт НТВ.

Кроме того, с 2019 года артист снимается в сериале «Условный мент», где играет бывшего опера Дмитрия Рыжова. Также он создал свой музыкальный проект — джаз-бэнд Doo-Dee. В него входят профессиональные музыканты, Рожков играет на трубе. Они дают концерты в Москве и играют в сериалах.

Почему Рожков раскритиковал «Слово пацана»

В беседе с NEWS.ru Рожков назвал нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» «плохим кино» про времена беспредела. По его словам, он лично наблюдал события, по мотивам которых был снят сериал. Речь идет о московском варианте казанского феномена, характеризующегося появлением подростковых банд в городах Советского Союза.

«Казанский феномен, о котором ведется речь в проекте, я наблюдал лично, когда мне было 12 лет. Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время», — рассказал он.

Рожков подчеркнул, что он не интересуется такими сериалами, как «Слово пацана» или «Чикатило», где главную роль маньяка исполнил Дмитрий Нагиев. Актер признался, что не считает нужным смотреть такие сериалы.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС Актер Денис Рожков на съемочной площадке сериала «Глухарь»

Что Рожков говорил об Украине и Зеленском

В 2016 году во время гастролей с постановкой «Женихи» на Украине Рожков в интервью «Кременчугской газете» раскритиковал творчество студии «Квартал 95», которой на тот момент руководил нынешний украинский президент Владимир Зеленский.

«Сейчас снимают очень много плохих фильмов. „95-й квартал“ много такого наснимал. Я бы лично выпорол и Зеленского, и Светлану Ходченкову за этот „Новый служебный роман“», — сказал он.

Артист также рассказал, что тогда на нем никак не сказывалась политическая обстановка на Украине и он не боялся ездить за границу на гастроли.

«Меня спрашивали, не боюсь ли я ездить по Украине, потому что здесь война. Я ни с кем не воюю. У меня нет войны. <...> Я поддерживаю мысль о том, что, в принципе, мы все — братья. Я не отделяю себя от Украины, не отделял и не буду отделять. Украина — отдельная страна, но для меня что Кривой Рог, что Киев, что Москва — это одно и то же», — отмечал он.

Что известно о личной жизни Рожкова

В театре, куда Рожков попал по распределению после института, он познакомился с будущей супругой Ириной, художником по дизайну. Позднее молодые люди стали жить вместе и впоследствии поженились.

«Несмотря на значимость профессии в судьбе актера, Рожков утверждал, что в его жизни главное место занимает семья. Ирина и Денис с первых дней брака хотели обзавестись детьми. В 1999-м у супругов родился сын Иван», — пишет портал 24smi.org.

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