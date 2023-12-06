Ярмольник оценил идею запретить сериал «Слово пацана» Ярмольник выступил против запретов кино на фоне скандала вокруг «Слова пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник в разговоре с NEWS.ru заявил, что выступает против любых запретов в отношении кино. Так артист прокомментировал ситуацию вокруг криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом он отметил, что еще не успел посмотреть этот сериал.

Я еще не успел увидеть эту работу. Но единственное, я всегда противник того, когда что-то когда-либо запрещают, — сказал Ярмольник.

В свою очередь актер Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в сериале «Глухарь», назвал сериал «Слово пацана» «плохим кино» про времена беспредела и людей этих времен. По его словам, он лично наблюдал события, по мотивам которых был снят сериал. Речь идет о московском варианте казанского феномена, характеризующегося появлением подростковых банд в городах Советского Союза.

Ранее в Сети появилась информация о пересъемке последнего эпизода сериала «Слово пацана». Утверждалось, что актеры и съемочная группа приехали в Ярославль, чтобы переработать восьмую серию. Однако директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян опровергла данную информацию, заявив, что сейчас идет плановая досъемка натуры и отдельных фрагментов проекта. Съемки ведутся согласно графику.