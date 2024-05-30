«Голая» вечеринка, отказ от эмиграции, СВО: как сейчас живет Максим Аверин

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Максим Аверин

Заслуженный артист России Максим Аверин прославился ролями в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». В каких проектах сейчас занят артист, что он говорил о своей политической позиции?

Чем известен Максим Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве, окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 1997 года актер работал в Российском государственном театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве. В 2018 году он был принят в труппу Московского академического театра сатиры.

Широкую известность Аверин приобрел благодаря главной роли Сергея Глухарева в сериале «Глухарь» и хирурга Олега Брагина в ленте «Склифосовский», а также как член жюри шоу «Точь-в-точь» и ведущий программы «Три аккорда».

Максиму Аверину часто приписывают романы с известными женщинами, однако 48-летний актер ни разу не был женат. В программе «Однажды» он признавался, что не собирается заводить детей только для того, чтобы в старости ему кто-то подал стакан воды.

Что Аверин говорил про СВО и уехавших артистов

В июле 2023 года Максим Аверин прокомментировал упреки в его адрес насчет того, что он не освещает свою позицию по спецоперации. Артист объяснил, что не хочет говорить на политические темы, но заверил, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — пояснил он.

Максим Аверин не берется судить уехавших из России за границу артистов, более того, призывает не вырезать этих личностей из фильмов, поскольку считает нужным оценивать творчество человека, а не его политическую позицию.

«Я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Я не могу. Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили», — добавил актер.

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва» Максим Аверин

Что Максим Аверин говорил об эмиграции из России

Максим Аверин в апреле 2024 года заверил, что никогда не эмигрирует за границу. По словам артиста, он не представляет себе жизни в другой стране, так как не может мыслить и чувствовать на иностранном языке.

«Терпеть не могу этот пафос, но тем не менее я — русский артист. Я играю, дышу, говорю на русском языке. Я не представляю себе жизни без своей страны. Не потому, что сейчас все кидаются говорить, какие они русские. Но тем не менее я по-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», — сказал Аверин KP.RU.

В 2023 году актер был внесен в санкционные списки Украины и Канады. Его обвинили в якобы распространении дезинформации и пропаганды.

Чем сейчас занимается Максим Аверин

Максим Аверин продолжает сниматься в кино. В настоящий момент с ним в производстве находится 12-й сезон сериала «Склифосовский» и лента «Сбитые летчики». В двух проектах актер играет главных персонажей.

Также артист гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить» и задействован в постановках Театра сатиры.

Максим Аверин в феврале 2024 года прокомментировал поведение артистов, участвовавших в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Актер рекомендовал знаменитостям думать, «в какую дверь ты входишь и зачем».

«В мире появилось столько несдержанного, будто все последний день живут. Понимаете, свобода же не в том, чтобы прийти куда-то голым. Или взять себе какое-то нечеловеческое имя, кликуху. Мы — огромная страна, общество, здесь растут дети, которые все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма. Поэтому всегда, особенно в нынешней непростой ситуации, полезно думать, в какую дверь ты входишь и зачем», — уточнил артист.

Читайте также:

Украина, майор СБУ, слухи о романах с актрисами: где сейчас Ян Цапник

Наследство Анастасии Заворотнюк: кто получит имущество, было ли завещание

Алла Пугачева: последние новости 30 мая, Алина Галкина, правда от Бородина