Беременная Топурия опубликовала редкое фото с мужем

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Кети Топурия

Российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкое фото с супругом Львом Деньговым. На нем беременная исполнительница позирует в облегающем коричневом платье и солнцезащитных очках.

Фото было сделано за ужином в ресторане. Известно, что супруги некоторое время находились на отдыхе за границей.

Солистка группы A'Studio вышла замуж за бизнесмена Деньгова в ноябре 2020 года, находясь уже на последних месяцах беременности. В браке у супругов родился сын. Топурия долго скрывала свое положение и опровергала слухи о том, что готовится стать матерью. Для девушки, как и для ее супруга, это второй брак. До этого Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. В 2015 году у них родилась дочь Оливия, однако летом 2017-го пара рассталась.

Ранее звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, недавно подтвердившая слухи о своей второй беременности, опубликовала ролик, в котором рассказала, как протекает этот период. Артистка призналась, что у нее появился очень хороший аппетит и желание сочетать несочетаемые продукты. Арзамасова призналась, что зачастую у нее «мозг отключается» и включается желание съесть что-то, ради чего она готова «перевернуть весь мир».