«Мозг отключается»: Арзамасова раскрыла подробности второй беременности Лиза Арзамасова рассказала об изменении аппетита во время второй беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лиза Арзамасова

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, недавно подтвердившая слухи о своей второй беременности, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ролик, в котором рассказала, как протекает этот период. Артистка призналась, что у нее появился очень хороший аппетит и желание сочетать несочетаемые продукты.

Обед у меня был такой. Я съела немножко конфеток шоколадных, заела их огурчиками и запила компотиком. Подумала: что это за обед? И куриным супчиком запила сверху. Потом немножко спагетти — ну, вермишельку с маслом. Потом подумала, еще нужно огурцов съесть, потом яблочко съела, — рассказала она.

Арзамасова призналась, что зачастую у нее «мозг отключается» и включается желание съесть что-то, ради чего она готова «перевернуть весь мир». Актриса рассказала, что ей захотелось несвежую слойку с сыром, и ее коллеги по съемочной площадке не поленились и привезли ей лакомство.

Артистка также отметила, что в первую беременность у нее «такого не было». Она добавила, что, по ее наблюдениям, этот период каждый раз протекает по-разному.

Зато теперь можно не скрывать все странности, — добавила актриса.

Арзамасова 9 апреля подтвердила, что беременна второй раз. Она сняла семейное видео с мужем Ильей Авербухом и сыном Левой, где показала округлившийся живот и призналась, что спустя три года снова ждет ребенка.