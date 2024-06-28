Жизнь изменилась после начала СВО: где сейчас дуэт «Новые русские бабки»

Фото: Пресс-служба проекта «Королевство кривых зеркал»/ИТАР-ТАСС

Артисты Игорь Касилов и Сергей Чванов (слева направо)

«Новые русские бабки» — комический эстрадный дуэт актеров Игоря Касилова и Сергея Чванова. Почему они пропали с экранов, чем занимаются сейчас?

Чем известен дуэт «Новые русские бабки»

Дуэт «Новые русские бабки» (Матрена Ивановна Нигматуллина и Клавдия Ивановна Цветочек) был создан в 1990-е годы в Тольятти студентами Тольяттинского политехнического института. В это же время Игорь Касилов и Сергей Чванов сотрудничали с местной телекомпанией ЛИК, выпускавшей юмористическое шоу «Десерт».

Известность в родном городе юмористы обрели благодаря тольяттинской радиостанции «Август» — сначала Касилов и Чванов крутили небольшие заставки в форме «бабулькиных» диалогов, а спустя несколько месяцев вышли в прямой эфир.

В 1999 году «Новые русские бабки» выступили в «Кубке юмора» народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. В тот же период состоялся их первый сольный концерт в Театре эстрады.

Впоследствии Матрена и Цветочек стали активными участниками передач «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Шутка за шуткой» и других.

Также в разные годы юмористы вместе с народным артистом РФ Николаем Басковым вели программу «Субботний вечер». Помимо этого, они участвовали в шоу «Веселья час». В проекте работали вместе с Еленой Степаненко и Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Что известно о личной жизни артистов

В студенческие годы Сергей Чванов встретил жену Ирину Федорову. Женщина тоже занималась в студенческом театре. Свадьбу пара сыграла по окончании института. Ради семьи Федорова оставила карьеру. В браке родились двое детей — сын Даня и дочь Маня.

Игорь Касилов тоже встретил свою любовь в театре. Его избранницей стала Елена Назаренко. Она посвятила себя воспитанию их общего сына Егора.

Был ли у «Новых русских бабок» конфликт с Петросяном

«Новые русские бабки» перестали сотрудничать с Евгением Петросяном в 2009 году. По слухам, за кулисами «Кривого зеркала» произошел конфликт, однако Игорь Касилов и Сергей Чванов утверждали, что сохранили с юмористом хорошие отношения.

При этом Матрена и Цветочек больше с «Кривым зеркалом» не сотрудничали.

Как изменилась жизнь «Новых русских бабок» после начала СВО

В 2022 году, после начала спецоперации, многие развлекательные передачи перестали транслироваться на телевидении, в том числе те, в которых принимали участие «Новые русские бабки».

Однако Игорь Касилов и Сергей Чванов продолжают гастролировать по России. Их ближайшее выступление состоится 23 сентября в Кирове.

Касилов и Чванов известны не только как юмористы, но и как музыканты — они поют под гитару. Артистов часто зовут на различные торжества. Также дуэт выступает с сольными концертами.

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