В Казахстане раскрыли, какой курс изберет страна с новым главой МИД

Казахстан не намерен менять внешнеполитический курс, заявил новый министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев. Он добавил, что высоко оценивает работу своих предшественников на этом посту, передает ТАСС.
Я не считаю так, что оно [министерство] слабо работает, это оценка неверная, на мой взгляд. Работа будет продолжаться в том же русле, как она есть. Естественно будут какие-то корректировки, в целом курс остается неизменным, — отметил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдыбай охарактеризовал недавние кадровые изменения, в том числе назначение нового министра иностранных дел, как плановую ротацию. Он подчеркнул, что основной задачей остается усиление работы по привлечению дополнительных инвестиций в экономику страны.
Кошербаев был назначен новым министром по решению лидера республики. С 2020 по 2023 год он занимал должность посла Казахстана в Российской Федерации, а непосредственно перед новым назначением работал заместителем премьер-министра. Бывший министр иностранных дел Мурат Нуртлеу перешел на позицию помощника президента по международным вопросам.