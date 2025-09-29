В Казахстане раскрыли, какой курс изберет страна с новым главой МИД Глава МИД Казахстана заявил, что страна не изменит внешнеполитический курс

Казахстан не намерен менять внешнеполитический курс, заявил новый министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев. Он добавил, что высоко оценивает работу своих предшественников на этом посту, передает ТАСС.

Я не считаю так, что оно [министерство] слабо работает, это оценка неверная, на мой взгляд. Работа будет продолжаться в том же русле, как она есть. Естественно будут какие-то корректировки, в целом курс остается неизменным, — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдыбай охарактеризовал недавние кадровые изменения, в том числе назначение нового министра иностранных дел, как плановую ротацию. Он подчеркнул, что основной задачей остается усиление работы по привлечению дополнительных инвестиций в экономику страны.

Кошербаев был назначен новым министром по решению лидера республики. С 2020 по 2023 год он занимал должность посла Казахстана в Российской Федерации, а непосредственно перед новым назначением работал заместителем премьер-министра. Бывший министр иностранных дел Мурат Нуртлеу перешел на позицию помощника президента по международным вопросам.