29 сентября 2025 в 11:39

В Казахстане раскрыли, какой курс изберет страна с новым главой МИД

Глава МИД Казахстана заявил, что страна не изменит внешнеполитический курс

Ермек Кошербаев Ермек Кошербаев Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Казахстан не намерен менять внешнеполитический курс, заявил новый министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев. Он добавил, что высоко оценивает работу своих предшественников на этом посту, передает ТАСС.

Я не считаю так, что оно [министерство] слабо работает, это оценка неверная, на мой взгляд. Работа будет продолжаться в том же русле, как она есть. Естественно будут какие-то корректировки, в целом курс остается неизменным, — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдыбай охарактеризовал недавние кадровые изменения, в том числе назначение нового министра иностранных дел, как плановую ротацию. Он подчеркнул, что основной задачей остается усиление работы по привлечению дополнительных инвестиций в экономику страны.

Кошербаев был назначен новым министром по решению лидера республики. С 2020 по 2023 год он занимал должность посла Казахстана в Российской Федерации, а непосредственно перед новым назначением работал заместителем премьер-министра. Бывший министр иностранных дел Мурат Нуртлеу перешел на позицию помощника президента по международным вопросам.

Казахстан
дипломатия
МИД Казахстана
назначения
