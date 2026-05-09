День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 19:02

Путин рассказал, за что совместно выступают Россия и Республика Сербская

Путин: Россия и Республика Сербская выступают за более справедливый миропорядок

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Республика Сербская выступают за более справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время встречи с новым президентом республики Синишей Караном, главой Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком и председателем Народной скупщины Ненадом Стевандичем он также отметил важность сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела, передает пресс-служба Кремля.

Сообща выступаем за формирование более справедливого миропорядка, продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела, — сказал Путин.

Ранее Додик заявил, что братские отношения сербского и русского народов были еще раз подтверждены на приеме, который устроил в Кремле Владимир Путин. По его словам, страны связывает крепкая дружба. Он уточнил, что Республика Сербская ценит историческую роль русского народа в победе над фашизмом.

До этого Союз независимых социал-демократов отметил, что шаги России в ходе специальной военной операции полностью оправданны и вызваны игнорированием Западом позиции РФ. Додик добавил, что страны ЕС остались без лидеров и сырья, потеряли конкурентоспособность и не имеют единой программы.

Власть
Россия
Республика Сербская
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.