Путин рассказал, за что совместно выступают Россия и Республика Сербская Путин: Россия и Республика Сербская выступают за более справедливый миропорядок

Россия и Республика Сербская выступают за более справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время встречи с новым президентом республики Синишей Караном, главой Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком и председателем Народной скупщины Ненадом Стевандичем он также отметил важность сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела, передает пресс-служба Кремля.

Сообща выступаем за формирование более справедливого миропорядка, продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела, — сказал Путин.

Ранее Додик заявил, что братские отношения сербского и русского народов были еще раз подтверждены на приеме, который устроил в Кремле Владимир Путин. По его словам, страны связывает крепкая дружба. Он уточнил, что Республика Сербская ценит историческую роль русского народа в победе над фашизмом.

До этого Союз независимых социал-демократов отметил, что шаги России в ходе специальной военной операции полностью оправданны и вызваны игнорированием Западом позиции РФ. Додик добавил, что страны ЕС остались без лидеров и сырья, потеряли конкурентоспособность и не имеют единой программы.