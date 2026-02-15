МИД РФ предупредил об угрозах дипкурьерам со стороны западных спецслужб В МИД России заявили о повышенном внимании иностранных спецслужб к дипкурьерам

Работа российских дипломатических курьеров сопряжена с рисками, которые исходят не только от криминальных структур, но и от спецслужб недружественных государств, сообщил в интервью РИА Новости директор профильного департамента МИД РФ Виктор Попов. По его словам, сотрудники ведомства сталкиваются с «повышенным вниманием» со стороны зарубежных партнеров при доставке корреспонденции.

Диппочта доставляется по всему миру, опасность может поджидать нас не только в странах со сложной криминальной обстановкой, — подчеркнул дипломат.

Постоянная бдительность является обязательным условием выполнения задач, так как попытки вмешательства в работу курьерской связи фиксируются регулярно. По словам Попова, маршруты курьеров охватывают весь земной шар, и в текущих геополитических условиях уровень угроз для их работы остается стабильно высоким.

