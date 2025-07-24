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24 июля 2025 в 09:43

Психолог рассказала, зачем мужчины делают шокирующие предложения невестам

«Москва 24»: экстремальные помолвки нужны тем, кому не хватает эмоций в жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экстремальные сценарии на помолвке связаны с тем, что некоторым не хватает эмоций в реальной жизни, заявила клинический психолог Дарья Сальникова. В разговоре с «Москвой 24» она предупредила, что шокирующие сценарии предложения руки и сердца – не самый лучший вариант, поскольку могут вызвать недоверие к возлюбленному.

Людям во все времена нужны были хлеб и зрелища, а все потому, что некоторым не хватает эмоций в реальной жизни. В связи с этим каждый год появляются неординарные услуги, благодаря которым удается получить новые впечатления, – сказала эксперт.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что прокрастинация, в отличие от лени, вызывает у человека сильный стресс. По ее словам, ленивым людям комфортно, когда они подолгу ничего не делают.

Протоиерей Кирилл Иванов до этого заявил, что женщины сами становятся причиной семейных проблем, поскольку редко хвалят своих супругов. По его мнению, мужчины нуждаются в одобрении даже за неидеальные действия.

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