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06 июля 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июля 2026 года

Праздники 6 июля 2026 года Праздники 6 июля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Наступил 187-й день 2026 года, а значит, на календаре 6 июля. Какой праздник приходится на эту дату? Чем следует заняться, чтобы привлечь удачу? И какие интересные факты связаны с серединой лета? На эти и многие другие вопросы отвечаем в нашей статье.

Праздники 6 июля 2026 года

Первым делом поговорим о международных праздниках 6 июля 2026 года. По всему миру отмечают:

  • День кардиолога. Концепция профессионального праздника придумана Всемирной федерацией сердца. Самое время поздравить знакомых врачей, а также задуматься о плановой проверке здоровья.
  • День кооперативов. Праздник ООН отмечается в первую субботу июля. Его назначение — подчеркнуть значимость кооперативной работы как основы развития общества.
  • День поцелуев. Неофициальное торжество, придуманное в Великобритании, обрело популярность по всему свету.

Международные праздники 6 июля Международные праздники 6 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Празднество Владимирской иконы Божией Матери — церковный праздник 6 июля

6 июля — праздник Владимирской иконы Божией Матери, особо чтимого в России образа. Июльское празднование учреждено в память об избавлении Москвы от ига хана Ахмата. Это событие пришлось на 1480 год. На реке Угре столкнулись войска хана Ахмата и князя Ивана III. На кону стояла независимость Руси от Орды. Незадолго до сражения Владимирский образ был перенесен в Москву. Там он и остался после знаменательной победы русского князя.

К Владимирской иконе Божией Матери обращаются с просьбами о:
  • защите от вражеских вторжений;
  • преодолении слабостей и жизненных перипетий;
  • вразумлении, укреплении веры, мудрости;
  • прощении грехов;
  • исцелении.

Существует немало списков Владимирской иконы. Многие из них, например Селигерская и Красногорская, считаются чудотворными.

Праздник иконы Владимирской Божией Матери. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Праздник иконы Владимирской Божией Матери. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Фото: М. Юрченко/РИА Новости

Аграфена Купальница — праздник 6 июля в России

В России 6 июля — праздник Аграфены Купальницы. РПЦ вспоминает святую Агриппину Римскую. Ее жизнь пришлась на III век, период преследования христиан. За религиозные убеждения Агриппина была подвергнута пыткам и приговорена к смерти. Мощи мученицы упокоились на Сицилии и, по поверью, являются чудотворными.

В народе Агриппину прозвали Аграфеной. А сам праздник 6 июля стал называться Аграфеной Купальницей. Он предшествует дню Ивана Купалы и также связан с омовением. В деревнях и селах начинаются массовые купания в водоемах. А вместе с ними в ход идут и другие «водные» обряды. Например, на Аграфену принято посещать бани и устраивать «розыгрыши» — обливания водой.

6 июля — Аграфена Купальница 6 июля — Аграфена Купальница Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 6 июля: что можно и чего нельзя делать

Невозможно рассказать, какой праздник выпадает на 6 июля, не упомянув поверья и приметы. Помимо омовений, накануне Ивана Купалы принято:

  • собирать лекарственные растения;
  • изготовлять веники для бани;
  • гадать;
  • устраивать уличные гулянья, хороводы, прыжки через костер;
  • готовить ячменную обетную кашу — угощение для нищих, странников и животных;
  • участвовать в поисках цветущего папоротника.

6 июля 2026 года не стоит проводить в одиночестве, ссориться и ложиться спать до полуночи. Все это — плохие приметы. Беда также ждет тех, кто отказывает нуждающимся и не следит за чистотой.

В России праздник 6 июля — день посева репы. Считается, что посаженные на Аграфену семена дадут хороший урожай. А еще стоит понаблюдать за природой. Если соловьи перестали петь, то пора приниматься за сбор ячменя.

Приметы на 6 июля Приметы на 6 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот день в истории: какие события произошли 6 июля

6 июля — день рождения первого русского пожарного отряда, или же Санкт-Петербургской пожарной команды. Ее сформировали в 1803 году. На эту дату пришлись и другие значимые события. Например:

  • 1785 год — доллар признан нацвалютой Штатов;
  • 1885 год — вакцина от бешенства впервые введена человеку;
  • 1912 год — в России начали страховать от несчастных случаев и болезней;
  • 1928 год — в США впервые показали полностью озвученный кинофильм;
  • 1973 год — вышел первый сингл группы Queen — песня Keep Yourself Alive.

6 июля в истории 6 июля в истории Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кто из знаменитостей родился 6 июля

6 июля — день рождения известных ученых, врачей, политиков, общественных деятелей и творцов. В их числе:

  • Николай I (1796–1855) — российский император;
  • Алексей Ремизов (1877–1957) — литератор, один из главных представителей русского модернизма;
  • Марк Шагал (1887–1985) — художник, одна из ключевых фигур авангарда;
  • Фрида Кало (1907–1954) — художница-сюрреалист, национальное достояние Мексики;
  • Билл Хейли (1925–1981) — музыкант, входит в число «первопроходцев» рок-н-ролла;
  • Тензин Гьяцо (р. 1935) — далай-лама XIV;
  • Нурсултан Назарбаев (р. 1940) — первый президент Казахстана;
  • Джордж Буш — младший (р. 1946) — 43-й президент США;
  • Ева Грин (р. 1980) — актриса, модель.

Дни рождения 6 июля: Ева Грин Дни рождения 6 июля: Ева Грин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Именины 6 июля

И напоследок обратимся к святцам. 6 июля справляют именины:

  • Агриппина;
  • Александр;
  • Артемий;
  • Герман;
  • Митрофан;
  • Федор;
  • Антон;
  • Алексей;
  • Святослав;
  • Петр;
  • Иосиф.

Мы выяснили, какой праздник приходится на 6 июля 2026 года. Это без преувеличения насыщенный день. Он идеально подходит для открытия купального сезона или поцелуев.

Как спасти растения от тли в июле, читайте на нашем сайте.

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