Политолог раскрыл, чем обернется для Трампа потеря большинства в Конгрессе Политолог Мирзоян: Трампу придется договариваться с оппозицией

По результатам предстоящих осенью выборов президент США Дональд Трамп может потерять большинство в Конгрессе, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ американист Геворг Мирзаян. По его словам, в этом случае американскому лидеру придется договариваться с демократической оппозицией.

Возможность появления оппозиционного большинства в Конгрессе вполне реальна, учитывая временной промежуток до выборов и текущую политическую конъюнктуру в США. В этом случае влияние Трампа на внешнюю и внутреннюю политику снизится, так как Конгресс обладает важными полномочиями, в частности контролем бюджета. Трампу придется искать компромиссы и договариваться с оппозицией, чтобы продвигать свои политические инициативы, — считает Мирзаян.

По его словам, давление на Трампа в предвыборный период значительно усилится.

Критика президента США со стороны его прежних сторонников пока не представляет для него серьезной угрозы, однако давление усилится перед промежуточными выборами в Конгресс. Именно тогда Трампу потребуется мобилизовать электоральную базу, чтобы сохранить влияние, — сказал политолог.

Ранее была названа истинная причина желания главы Белого дома заполучить Гренландию. Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп стремится присоединить Гренландию к США, чтобы укрепить позиции республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. Однако, по его словам, существует высокая вероятность, что план американского лидера потерпит неудачу.