Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:32

Политолог раскрыл, чем обернется для Трампа потеря большинства в Конгрессе

Политолог Мирзоян: Трампу придется договариваться с оппозицией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

По результатам предстоящих осенью выборов президент США Дональд Трамп может потерять большинство в Конгрессе, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ американист Геворг Мирзаян. По его словам, в этом случае американскому лидеру придется договариваться с демократической оппозицией.

Возможность появления оппозиционного большинства в Конгрессе вполне реальна, учитывая временной промежуток до выборов и текущую политическую конъюнктуру в США. В этом случае влияние Трампа на внешнюю и внутреннюю политику снизится, так как Конгресс обладает важными полномочиями, в частности контролем бюджета. Трампу придется искать компромиссы и договариваться с оппозицией, чтобы продвигать свои политические инициативы, — считает Мирзаян.

По его словам, давление на Трампа в предвыборный период значительно усилится.

Критика президента США со стороны его прежних сторонников пока не представляет для него серьезной угрозы, однако давление усилится перед промежуточными выборами в Конгресс. Именно тогда Трампу потребуется мобилизовать электоральную базу, чтобы сохранить влияние, — сказал политолог.

Ранее была названа истинная причина желания главы Белого дома заполучить Гренландию. Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп стремится присоединить Гренландию к США, чтобы укрепить позиции республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. Однако, по его словам, существует высокая вероятность, что план американского лидера потерпит неудачу.

США
Дональд Трамп
Гренландия
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти локтями своего знакомого
СОБР задержал аферистов, похитивших у москвичей более 500 тыс. рублей
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.