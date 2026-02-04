В Госдуме призвали оградить дело Артамоновой от влияния диаспор Миронов призвал к объективному расследованию дела против Анны Артамоновой

Дело в отношении актрисы Анны Артамоновой следует рассмотреть объективно, уверен лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В беседе с изданием «Газета.Ru» он подчеркнул, что расследование должно исключить давление со стороны диаспор и активистов.

Для того чтобы следствие было беспристрастным, его нужно оградить от постороннего влияния и давления. Имею в виду диаспоры и «общественников», которые в таких ситуациях часто пытаются «порешать вопросы». Мы живем в правовом государстве, и такие попытки «договорняков» со следствием и судом должны жестко пресекаться, а «решалы» — нести уголовную ответственность, — сказал политик.

Он выразил мнение, что подобные дела должны рассматриваться судом присяжных. Это, по мнению Миронова, сделает суд более справедливым.

По информации ТАСС, артистка конфликтовала с тремя неизвестными мужчинами. Во время перепалки оппоненты напали на сына Артамоновой и его приятеля. Актриса, защищая сына, могла ранить одного из участников конфликта ножом. В отношении нее было возбуждено дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.