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23 июля 2025 в 17:55

«Великая чемпионка»: Веснина о возвращении 45-летней Винус Уильямс на корт

Теннисистка Веснина назвала вернувшуюся на корт Винус Уильямс великой чемпионкой

Винус Уильямс Винус Уильямс Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Винус Уильямс не утратила мотивации и желания играть в теннис, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Елена Веснина. По ее мнению, американка не сможет показывать высокие результаты из-за возраста, но сейчас она играет в свое удовольствие. Веснина назвала 45-летнюю Уильямс великой теннисисткой и чемпионкой.

Она великая чемпионка. Ее пример доказывает, что, если у тебя есть желание, уровень игры, ты все еще можешь соревноваться. Конечно, на долгие матчи и турниры ее уже чисто физически не хватит, будет тяжело. Если она пройдет второй круг, будет очень удивительно. Винус все еще здорово подает, это помогает ей выигрывать относительно легкие очки. Она начала играть в 1994 году, а уже 2025-й. И мы все еще можем наблюдать за ней. Она просто играет в свое удовольствие. Может быть, у нее есть мысли выиграть турнир, потому что такие чемпионы только так выходят на корт, но против природы уже не пойдешь. Интересно, как она встанет на следующее утро и как будет себя чувствовать, — сказала Веснина.

45-летняя Винус Уильямс вернулась в теннис и сенсационно обыграла 35-ю ракетку мира на турнире WTA 500 в Вашингтоне. За свою карьеру она выиграла 71 турнир WTA и четыре золота Олимпиады.

Ранее Веснина заявила NEWS.ru, что не собирается возобновлять теннисную карьеру, как это сделала Винус Уильямс. Она призналась, что счастлива в семье, а сейчас ее мотивируют другие дела.

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