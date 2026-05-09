09 мая 2026 в 16:38

Путина пригласили посетить Малайзию в 2027 году

Король Малайзии пригласил Путина посетить страну в 2027 году

Фото: kremlin.ru
Король Малайзии Султан Ибрагим пригласил президента РФ Владимира Путина посетить его страну в 2027 году. Он назвал российского лидера дорогим другом и напомнил, что в следующем году отмечается 60-летие установления дипотношений между двумя государствами, передает РИА Новости.

Я хотел бы ответить на вашу доброту и пригласить вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году, — сказал король.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал личную встречу Путина с королем Малайзии 9 мая по просьбе верховного правителя азиатской страны. Переговоры прошли в формате тет-а-тет. Ушаков также напомнил, что предыдущая встреча Путина и Султана Ибрагима состоялась 26 января в Санкт-Петербурге.

До этого Путин пригласил в Москву президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия — Африка. Глава государства поблагодарил коллегу за участие в предыдущих мероприятиях, стороны продолжают активно работать на международной арене. Переговоры Путина и Сассу-Нгессо прошли в конце апреля в Зеленой гостиной Кремля.

