19 апреля 2026 в 01:44

«Ваша чрезвычайность»: мэр Львова публично оскорбил короля Швеции

Мэр Львова Садовый во время встречи назвал короля Швеции чрезвычайностью

Мэр Львова Андрей Садовый допустил неловкую оговорку во время встречи с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Политик, приветствуя монарха на английском языке, вместо положенного «Your Highness» («Ваше высочество») произнес «Your Emergency», что переводится как «чрезвычайная ситуация» или «крайняя необходимость».

Курьезный момент попал на видео, которое Садовый сам выложил на своей странице в соцсетях. Позже градоначальник признал ошибку и с юмором отреагировал на нее, разрешив пользователям Сети делать мемы.

Так, я сказал your emergency королю. Можете делать мемы. Разрешаю, — говорится в сообщении политика.

Ранее сообщалось, что Король Швеции Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину. Эту информацию подтвердил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, опубликовав видео встречи с монархом во Львове. Сроки визита и его повестка не раскрываются. Примечательно, что это первый приезд шведского короля на Украину за последние 14 лет.

До этого американский актер Шон Пенн посетил Украину и встретился с военнослужащими 157-й бригады ВСУ, которая, по данным источников, понесла тяжелые потери под Харьковом. В поездке актера сопровождал экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
