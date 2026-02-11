Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 09:28

Россияне стали чаще обращаться по ДМС с психическими расстройствами

Доля обращений по ДМС с психическими расстройствами увеличилась на 14%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году количество обращений по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в категории «Психические расстройства и расстройства поведения» выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС со ссылкой на данные статистики компании Mains Lab. При этом общее число обращений по ДМС на одного застрахованного за девять месяцев 2025 года не изменилось: в среднем это чуть реже раза в два месяца.

Наиболее значительное увеличение доли год к году фиксируется по группе диагнозов «Психические расстройства и расстройства поведения»: несмотря на небольшую долю в 2025 году в 1%, она увеличилась относительно 2024 года на 14%. Это объясняется тем, что обычно психологическая помощь не входит в стандартные программы ДМС,следует из материалов.

Также было установлено, что в стоматологических центрах среднее количество обращений по ДМС с января по сентябрь 2025 года продемонстрировало незначительное снижение. Согласно данным Mains Lab, оба типа поддержки демонстрируют сезонную активность: наибольшее количество запросов фиксируется в весенний период (март — апрель), тогда как летом (июль — август) наблюдается спад.

Ранее сообщалось, что в России увеличилась доля людей, обращающихся за психологической помощью из-за стресса на работе. Психолог Валентин Алимов объяснил это двумя основными причинами: изменениями во внешней среде и ростом психологической грамотности населения.

