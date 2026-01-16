Названы причины, по которым люди стали чаще обращаться к психологам

Названы причины, по которым люди стали чаще обращаться к психологам Психолог Алимов: люди стали чаще обращаться за помощью из-за изменений в мире

Изменения во внешней среде и рост психологической грамотности являются двумя основными причинами, по которым в России выросла доля обращающихся к психологам из-за работы людей, заявил психолог Валентин Алимов в ходе пресс-конференции на тему: «На работу со справкой. Каких сотрудников работодатель отправит к психиатру в 2026 году?» в пресс-центре НСН. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, современная рабочая среда создает беспрецедентный уровень стресса, с которым психика человека раньше не сталкивалась.

Первая причина — объективно, внешняя среда. [Она] создает очень стрессовые условия, которые раньше наша психика не встречала. <...> Наибольший стресс для психики происходит, когда очень быстро происходят изменения. Психика не может видеть свое будущее, не может его прогнозировать, и это самый серьезный фактор, влияющий на стрессовое состояние, — пояснил он.

Вторым драйвером спроса на психологическую помощь стал качественный скачок в информированности людей о ментальном здоровье, считает Алимов. По его словам, в современном мире обращение к специалистам воспринимается как нормальная и ответственная практика заботы о себе.

И то, что люди называли в 2019 году слабостью, сегодня называют тревожностью, выгоранием, — отметил эксперт.

Ранее психолог Евгений Богданов заявил, что люди часто увольняются в январе из-за саморефлексии после Нового года. У многих из них срабатывает механизм подведения итогов, а также наступает спад праздничной эйфории.