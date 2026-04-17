Заготовки чая как в ресторане в морозилку — делаю один раз и потом просто заливаю кипятком

Когда хочется вкусного ароматного чая, как в кафе, не всегда есть время возиться с нарезкой и заваркой. Я нашла простой способ: делаю витаминные заготовки в морозилке, и потом в любой момент получается почти «ресторанный» напиток за пару минут.

Ингредиенты

Облепиха — 200–300 г, (можно брать клюкву, клубнику или малину), апельсины — 2 шт. без кожуры, лимон — 2–3 дольки без кожуры, мед — по вкусу, мята — небольшой пучок, корень имбиря — 5–6 тонких слайсов.

Как готовить

Все ингредиенты измельчаю до состояния пюре, чтобы вкус получился насыщенным и однородным. Готовую массу разливаю по формочкам и убираю в морозилку на ночь. Иногда добавляю сверху листик мяты или дольку лимона — получается красиво даже в замороженном виде.

Когда нужен чай, просто достаю одну заготовку и заливаю кипятком. Можно добавить немного черного чая, если хочется более насыщенного вкуса. Напиток получается яркий, ароматный и согревающий — и всегда под рукой без лишней суеты.

