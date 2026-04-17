17 апреля 2026 в 10:31

Заготовки чая как в ресторане в морозилку — делаю один раз и потом просто заливаю кипятком

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется вкусного ароматного чая, как в кафе, не всегда есть время возиться с нарезкой и заваркой. Я нашла простой способ: делаю витаминные заготовки в морозилке, и потом в любой момент получается почти «ресторанный» напиток за пару минут.

Ингредиенты

Облепиха — 200–300 г, (можно брать клюкву, клубнику или малину), апельсины — 2 шт. без кожуры, лимон — 2–3 дольки без кожуры, мед — по вкусу, мята — небольшой пучок, корень имбиря — 5–6 тонких слайсов.

Как готовить

Все ингредиенты измельчаю до состояния пюре, чтобы вкус получился насыщенным и однородным. Готовую массу разливаю по формочкам и убираю в морозилку на ночь. Иногда добавляю сверху листик мяты или дольку лимона — получается красиво даже в замороженном виде.

Когда нужен чай, просто достаю одну заготовку и заливаю кипятком. Можно добавить немного черного чая, если хочется более насыщенного вкуса. Напиток получается яркий, ароматный и согревающий — и всегда под рукой без лишней суеты.

Ранее мы делились рецептом салата, который точно понравится всем. Нарезаем ветчину, яйца и пекинку. Простой салат, который исчезает со стола первым.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысячи судов не могут покинуть Персидский залив из-за войны в Иране
Оверчук призвал не сомневаться в прочности отношений Москвы и Баку
Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

