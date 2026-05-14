Готовлю скумбрию с... чаем! Это безумно вкусно — рыбка, словно из коптильни

Готовлю скумбрию с... чаем! Это безумно вкусно — рыбка, словно из коптильни

Вы не поверите, но самый простой способ получить «копченую» скумбрию в домашних условиях — это... чай. Да-да, тот самый, который вы пьете по утрам. В сочетании с луковой шелухой он создает ту самую дымную ноту и красивый цвет.

Что понадобится

Скумбрия (потрошеная, без головы) — 2 шт., вода питьевая — 1 л, лук репчатый (шелуха) — с 3-4 крупных луковиц, чай черный (пакетированный) — 3-4 шт., соль — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., перец черный горошком — 10 шт., перец душистый горошком — 5 шт., лавровый лист — 2 шт.

Как готовлю

Рыбу заранее размораживаю в холодильнике (перекладываю из морозилки на нижнюю полку на ночь). Лук чищу, а шелуху тщательно промываю под проточной водой, чтобы смыть пыль.

Заливаю ее 700 мл воды, довожу до кипения и варю на среднем огне 15 минут. Отвар процеживаю через сито, возвращаю в кастрюлю.

Черный чай завариваю отдельно в 300 мл кипятка, настаиваю 10 минут, затем процеживаю и вливаю в кастрюлю с луковым отваром. Добавляю соль, сахар, лавровый лист и оба вида перца. Довожу до кипения, варю 2 минуты и полностью остужаю.

В стеклянный или керамический контейнер выкладываю тушки скумбрии, заливаю остывшим маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта. Закрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на 8–10 часов. Затем переворачиваю рыбу и убираю контейнер в холодильник ровно на 72 часа.

Важно: каждые 12–14 часов переворачиваю тушки, чтобы они равномерно просолились и приобрели насыщенный золотистый цвет.

Готовую рыбу обсушиваю бумажным полотенцем, нарезаю и подаю как самостоятельную закуску или использую для салатов.