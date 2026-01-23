Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 14:05

Эксперт раскрыл, на что смотреть в договоре ОСАГО в первую очередь

Член РСА Остудин: к договору ОСАГО нельзя относиться формально

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главная ошибкой, которая может привести к отказу в выплатах по ОСАГО — формальное отношение к оформлению договора, заявил NEWS.ru гендиректор страховой компании, член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) Ярослав Остудин. В результате подобного невнимания до 15% договоров содержат фатальные ошибки, ставящие под вопрос их юридическую силу. Ошибки закрадываются еще на этапе оформления, когда клиент концентрируется только на конечной стоимости полиса, отметил эксперт.

Автовладелец часами сравнивает тарифы на агрегаторах, чтобы сэкономить триста рублей, но не готов потратить пять минут на сверку символов в готовом полисе с документами. А между тем до 15% договоров содержат фатальные ошибки, которые ставят под вопрос их юридическую силу, — сказал Остудин.

Например, если мощность двигателя указана в киловаттах, но не переведена в лошадиные силы, или если водительский стаж указан общий, а не по нужной категории транспортного средства, — все это может привести к занижению стоимости полиса., пояснил эксперт. В такой ситуации, по его словам, у страховой компании появляются законные основания расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата уплаченной премии.

Остудин также напомнил, что порядка 70% полисов оформляется дистанционно. При этом ответственность за проверку данных при самостоятельном оформлении полиса ложится на страхователя, отметил он.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость полисов ОСАГО в Новосибирской области и Ингушетии резко выросла после расширения тарифного коридора. При этом количество проданных полисов там сократилось.

