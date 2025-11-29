День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 06:35

В США заявили о необходимости аудита выделяемых средств для Украины

Конгрессвумен США Луна потребовала аудита выделяемых средств для Украины

Анна Паулина Луна Анна Паулина Луна Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила с требованием проведения аудита выделяемых средств для Украины. Политик в соцсети X связала отставку руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с проблемой коррупции.

Понимаете, почему нам следовало проверять (расходование. — NEWS.ru) денег, которые отправляли на Украину? Коррупция, — сказано в публикации.

Ранее еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт заявил, что Украине необходимо обеспечить реальную борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. По его словам, без этого Киев не может рассчитывать на вступление в Европейский союз.

До этого Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен полный доступ.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что отставка Ермака доказывает признание Владимиром Зеленским факта коррупции на Украине. По его мнению, глава государства тоже скоро покинет свой пост.

Украина
Конгресс США
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 103 украинских БПЛА
Удивите всех: канапе на шпажках с сыром и персиком — необычно и легко
В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине
Трамп и Мадуро обсудили возможность личной встречи в США
Как «Наполеон», только вкуснее! Готовим воздушный французский торт мильфей
Орден «Материнская слава»: об истории советской награды и ее преемниках
«Снег, гололед, метель»: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Таганрог
НПЗ на Кубани загорелся в результате атаки БПЛА
Юрист ответил, когда за курение на балконе грозит штраф
Лютые морозы −40, снегопады, сильный ветер: прогноз погоды в РФ 1–7 декабря
В МВД назвали признаки взломанного аккаунта
В Белом доме запустили виртуальную стену позора для СМИ
В США заявили о необходимости аудита выделяемых средств для Украины
«Чувствовать себя ничтожествами»: в США раскрыли правду о женщинах в ВСУ
Атака ВСУ на Таганрог ночью 29 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно
«На грани»: евродепутат рассказал об истощении украинской армии
Психолог разоблачила главное заблуждение о сексе
Психолог объяснила, как правильно рассказать детям о разводе
Стало известно о закрытии двух аэропортов на юге России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.