В США заявили о необходимости аудита выделяемых средств для Украины Конгрессвумен США Луна потребовала аудита выделяемых средств для Украины

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила с требованием проведения аудита выделяемых средств для Украины. Политик в соцсети X связала отставку руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с проблемой коррупции.

Понимаете, почему нам следовало проверять (расходование. — NEWS.ru) денег, которые отправляли на Украину? Коррупция, — сказано в публикации.

Ранее еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт заявил, что Украине необходимо обеспечить реальную борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. По его словам, без этого Киев не может рассчитывать на вступление в Европейский союз.

До этого Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен полный доступ.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что отставка Ермака доказывает признание Владимиром Зеленским факта коррупции на Украине. По его мнению, глава государства тоже скоро покинет свой пост.