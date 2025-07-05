Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 12:59

В России намерены возродить легендарный автомобиль

Глава оргкомитета DDF Белова: в России возродят автомобиль «Руссо-Балт»

Автомобиль марки «Русско-Балтийский» («Руссо-Балт») Автомобиль марки «Русско-Балтийский» («Руссо-Балт») Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Дизайнеры приступили к проекту возрождения легендарного автомобиля «Руссо-Балт» модели 1909 года, сообщила у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) глава оргкомитета Drive Design Fest Валерия Белова. По ее словам, модель, выпущенная Русско-Балтийским вагонным заводом 8 июня 1909 года, прославилась победой в ралли Монте-Карло 1912 года.

Конкурсанты Drive Design Fest возродят знаменитый «Руссо-балт» Андрея Нагеля 1909 года. Этот проект молодые транспортные дизайнеры создадут в рамках нашей номинации «Реинкарнация», — сообщила Валерия Белова.

Новая версия будет использоваться как база для серийного производства машин категории N4. Они предназначены для участия в классических национальных раллийных соревнованиях.

Ранее представители российского офиса китайской автомобильной компании Geely опровергли распространяющуюся в СМИ информацию о возможном уходе бренда с российского рынка. Появившиеся сведения о прекращении деятельности компании в РФ не соответствуют действительности. Geely Automobile является одним из крупнейших китайских автопроизводителей с головным офисом в Гонконге.

авто
машины
инженеры
автоспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
В Москве задымление на одной станции вызвало сбои в движении поездов
Власти Парижа впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.