В России намерены возродить легендарный автомобиль

Дизайнеры приступили к проекту возрождения легендарного автомобиля «Руссо-Балт» модели 1909 года, сообщила у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) глава оргкомитета Drive Design Fest Валерия Белова. По ее словам, модель, выпущенная Русско-Балтийским вагонным заводом 8 июня 1909 года, прославилась победой в ралли Монте-Карло 1912 года.

Конкурсанты Drive Design Fest возродят знаменитый «Руссо-балт» Андрея Нагеля 1909 года. Этот проект молодые транспортные дизайнеры создадут в рамках нашей номинации «Реинкарнация», — сообщила Валерия Белова.

Новая версия будет использоваться как база для серийного производства машин категории N4. Они предназначены для участия в классических национальных раллийных соревнованиях.

Ранее представители российского офиса китайской автомобильной компании Geely опровергли распространяющуюся в СМИ информацию о возможном уходе бренда с российского рынка. Появившиеся сведения о прекращении деятельности компании в РФ не соответствуют действительности. Geely Automobile является одним из крупнейших китайских автопроизводителей с головным офисом в Гонконге.